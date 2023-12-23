中評社北京12月23日電／據人民網報導，中國致力於推動建設開放型世界經濟，推動國際社會重新聚焦發展問題，這符合全人類的共同利益



共建“一帶一路”倡議是中國為世界提供的國際公共產品。通過積極打造國際合作平台，共建“一帶一路”為國際貿易發展開辟廣闊空間。埃及是最早響應共建“一帶一路”倡議的非洲國家之一。在共建“一帶一路”框架下，埃中兩國積極開展合作，促進貿易流動和互聯互通，為兩國發展帶來了積極效應。



埃中推進貿易暢通成果豐碩，兩國經貿關係日益密切。中國已連續9年穩居埃及第一大貿易夥伴，是近年來對埃及投資增長速度最快的國家之一。埃中貿易的特點是靈活多樣、增長穩定，目前正在向更廣領域拓展。



近年來，越來越多中國企業在埃及數字經濟、新能源、汽車製造等領域進行投資。中國企業採用了先進的技術和管理方案，助力埃及經濟社會發展。埃中兩國互利合作水平持續提升，一大批合作項目落地生根，如開羅納賽爾城保稅區非滅菌醫用外科口罩生產項目、“齋月十日城”市郊鐵路項目、新行政首都中央商務區項目、阿拉曼新城超高綜合體項目、中埃·泰達蘇伊士經貿合作區項目等。



中國是全球第一貨物貿易大國、第二大消費市場，世界的發展離不開中國。中國致力於推動建設開放型世界經濟，推動國際社會重新聚焦發展問題，這符合全人類的共同利益。中國正努力實現高質量發展，同時積極推動國際合作，以自身新發展為世界提供新機遇。



在推進高水平對外開放、與世界共享市場機遇方面，中國作出了不懈努力。舉辦中國國際進口博覽會就是突出例子。進博會真正體現了互利共贏的理念，是各國企業進一步深耕中國市場的良機。通過進博會等合作平台，中國向世界傳達了重要信息，即要堅持平等互利、包容發展，並以此為原則加強合作。擁有龐大市場的中國持續擴大開放，為全球發展提供歷史性機遇。

