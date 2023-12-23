中評現場：柯文哲新竹造勢5千人擠爆體育館

民眾黨今日下午在柯文哲家鄉新竹市舉辦造勢大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午在新竹市體育館舉辦造勢大會，活動從下午1點30分開始，現場已被5千名支持者擠爆，場外還有許多支持者在排隊等著進場，現場已開始進行人流管制，體育館外也架設電視牆與擺設椅子，讓無法進場的支持者可以透過電視台觀看現場實況。



柯文哲今日下午回到新竹市家鄉的體育館舉辦造勢大會，競選辦公室總幹事黃珊珊活動開始前就已坐鎮現場指揮，柯爸柯承發、柯媽何瑞英也已抵達會場，民眾黨2024副手候選人吳欣盈預計在下午3點上台致詞，柯文哲則預計在下午3點30分大進場。



民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋向中評社表示，活動所承租的新竹市體育館滿場為5千人，場外也有架設電視牆與擺設椅子讓無法進場的支持者可以參與。李國璋說，他今天上午還到柯文哲農地關心開挖進度，目前已開挖約5分之1，最深挖掘到約4米，並未發現有廢棄物。



柯文哲今日一早到桃園市平鎮區的山仔頂市場拜票，緊接著又趕往龍潭公有市場拜票，下午則將在新竹市與副手吳欣盈會合，出席民眾黨新竹市大造勢活動，晚上還要趕到高雄出席號稱“柯粉”、“韓粉”、“郭粉”集合的參粉大造勢活動，積極拉抬“柯盈配”聲勢。