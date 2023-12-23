哈雷彗星開啟“歸程” 將重返人類視野

中評社北京12月23日電／人類發現並記錄的首顆周期彗星——哈雷彗星本月初在抵達遠日點（即離太陽最遠的點）後開始“調頭”，踏上返回太陽系的歸途。



新華社報導，對於很多人來說，哈雷彗星的名字如雷貫耳。中國天文學會會員、天津市天文學會理事賴迪輝介紹，早在公元前613年，哈雷彗星就被中國古代的《春秋》一書所記載，“秋七月，有星孛入于北斗”，星孛即指哈雷彗星，這是目前所知有關哈雷彗星的最早記錄。



哈雷彗星的命名源自於其近代發現者——英國天文學家哈雷，他在回顧1531年、1607年、1682年的彗星觀測資料時發現，彗星的行進方向具有相似性，於是提出了一個大膽的假設，這三個年份記錄的所謂三顆彗星實際上是同一顆彗星。此外，他經過計算預言這顆彗星將在1758年年末再次出現，後來哈雷彗星果然如約而至，充分驗證了哈雷計算的準確性，可惜彼時哈雷已不在人世。後來天文學家們確認了哈雷彗星的存在，並計算出了它的詳細軌道數據。



哈雷彗星的出現對於天文學和科學研究具有重要意義，並且進一步加深了人們對太陽系天體的認識。



賴迪輝說，哈雷彗星不僅是人類發現並記錄的首顆周期彗星，它還是目前已知的短周期彗星中唯一一顆能用肉眼直接看到的彗星，每隔約76.1年就會回歸一次，上一次哈雷彗星回歸是1986年，下一次回歸大概是在2061年，而這次抵達遠日點標誌本輪迴歸周期過半。



根據測算，哈雷彗星將於2061年7月28日過近日點（即離太陽最近的點），過近日點時候，哈雷彗星在太陽輻射作用下會分解成彗頭和彗尾，狀如掃帚，屆時人們將會一睹其風采。不過，由於彗星的軌道時常受到大行星引力的影響而發生變化，因此哈雷彗星過近日點的精確時間還存在變數。



從地球的角度觀測天空，哈雷彗星在接下來的38年將會一直在長蛇座徘徊，然後進入小犬座。



賴迪輝表示，從現在開始，哈雷彗星重新回到人類視野已進入“倒計時”，但要想真正看到它的身影，還需要耐心等待。