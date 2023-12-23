侯友宜轟綠：蔡英文路線根本就是“斷交路線”

中評社台北12月23日電／民進黨“副總統”候選人蕭美琴22日在“副總統”候選人公辦政見發表會上提到“民進黨比國民黨更懂拚經濟”，且強調賴蕭配最能夠延續蔡英文的“外交”路線，對此，國民黨“總統”候選人侯友宜回擊，照民進黨的作法，高物價、低薪水的狀況永遠不會改變，且蔡英文的“外交”路線根本就是“斷交路線”。



中時新聞網報導，蕭美琴在“副總統”候選人公辦政見發表會上舉出許多經濟成績，想要證明民進黨就是比國民黨懂得拚經濟，她也諷刺侯友宜說最大的籃子也要放雞蛋，“但最大的籃子，若破了洞而且暗藏風險，你們還要把更多雞蛋放進去嗎？”



侯友宜狠酸，民進黨執政快8年，痛苦指數創10年新高，經濟成長率衹有1.42創14年新低，民進黨經濟拚到25歲的年輕人一半賺不到3萬元，這樣大家是要怎麼過生活？這真的叫做拚經濟？另外，民進黨對ECFA的依賴度還是很高，那不也是把蛋放在大陸那個籃子上面嗎？民進黨不但把蛋放在籃子上，現在還快把這些蛋打破了，且貿易壁壘調查也不去面對，兩岸的經濟總是要想個方法解決。



侯友宜怒批，未來的日子若按照民進黨的作法，高物價、低薪水的狀況永遠不會改變，那就換人來做，換侯友宜來做，他絕對可以讓大家安定生活，日子更好過，他若當選把基本工資調到3萬3，總比民進黨連3萬都做不到還好，侯友宜一定拚，讓大家過好日子。



另外，蕭美琴說賴蕭配最能夠延續蔡英文的“外交”路線，對此，侯友宜回嗆，蔡英文的“外交”路線就是整個“國家”的“斷交路線”，大家都很清楚，接下來可能演變成兵凶戰危路線，孩子們上戰場沒辦法找工作，也是大家很恐慌的路線，那這哪算是什麼好的路線，根本完全是不對的路線。



侯友宜強調，他要走的路線是台灣的中間路線，要讓兩岸穩定下來，要堅持台灣民主跟自由的制度，絕對會帶著大家向前走，可以跟日本、美國當朋友，也可以跟大陸當朋友，用侯友宜“搞友誼”讓全世界的人跟台灣當朋友，台灣要走出自己的中間路線。