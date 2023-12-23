侯康凱道萬人造勢　在野黨活動罕見高規維安

侯友宜趙少康晚間在凱道舉辦萬人造勢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日晚間在凱達格蘭大道舉行大型造勢，包括馬英九、前“立法院長”王金平、前“副總統”蕭萬長以及藍軍各縣市長、不分區“立委”候選人韓國瑜等大咖都將到場為侯友宜、趙少康站台，會前預估可能將有6萬人到場，傍晚會場前已經湧入大批民眾排隊等待安檢。



此次國民黨凱道造勢希望能一舉衝高侯康聲勢，達成與民進黨賴蕭配“黃金交叉”，據瞭解，雙北市各發動2萬人到場，加上王金平系統也將推2萬人到場，與會人數很可能會達到6萬，加上自發性到場的支持者，到場人數可能會向上突破。



值得注意的是，此次維安人員在凱道與中山南路入口處架起安檢門，與會支持者必須通過安檢才能入場，不少到場民眾抱怨十分不便，一般造勢會場的安檢通常會出現在民進黨賴清德的活動現場，因賴有現職“副總統”身份，進入在野黨造勢會場還要安檢，相當罕見。現場瞭解到的訊息，由於今晚侯趙同台，兩人都是維安人員保護對象，加上馬英九也受保護，才安排安檢。



今日侯康凱道造勢，預計到場的大咖包括馬英九、王金平、國民黨主席朱立倫、韓國瑜、蕭萬長，以及國民黨籍縣市首長。



王金平為侯康後援總會總會長，蕭萬長則是侯康顧問團總團長。