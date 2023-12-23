侯、康台北大造勢　國民黨空前大團結

侯康配凱道大造勢顯場椅子海氣勢十足。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）2024大選進入倒數21天，中國國民黨的侯康配今晚在凱道前舉辦“台灣平安、人民侯康”大造勢，目標要破6萬人到場，即便台北傍晚開始下午，氣溫也僅14度左右，但造勢現場在晚上七點半的開場前兩個小時，已超過半滿狀態，支持者即便穿雨衣、撐傘，臉上也都帶著笑容等待開場，加上一整排整齊的椅子海，氣勢十足。



這場活動不僅不分區“立委”排名首位的韓國瑜日前發出穿雲箭，號召韓粉齊聚，國民黨前“立法院長”王金平也出手，誓言復刻“3山造勢”盛況。



今晚的造勢由國民黨中央主辦，除了2024候選人侯友宜與副手趙少康外，還有藍營各大咖齊聚，包括黨主席朱立倫、前主席馬英九、前副手蕭萬長、王金平以及韓國瑜將帶領所有不分區“立委”，再加上泛藍的14縣市長、議長還有部分區域“立委”候選人都會到齊，被形容是空前的大團結。



今晚活動環節包括韓國瑜首度率領不分區“立委”一起上台展現團隊戰力，最後大合唱環節還會一起唱大家都非常熟悉的《堅持》，希望國民黨支持者繼續堅持到1月13日，一起邁向政黨輪替。



而這次造勢國民黨也精心規劃了3個小活動亮點，包括現場將投影出民眾對近8年來民進黨執政不滿所匯集成的耶誕樹，還有體育賽事常出現的“Kiss Cam”，希望與台下的民眾能有更多互動，展現出民眾是國民黨重要的一員。最後還有大型排字活動，將排出最巨大的2024跟青天白日旗，並出動空拍機拍攝，展現出創黨129年的國民黨在支持者力挺下持續立足至今的氣勢。