柯文哲：民眾黨沒包袱　可台灣自主兩岸和平

柯文哲今日在新竹市造勢強調要讓台灣自主、兩岸和平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午回到家鄉新竹市舉辦造勢大會，主辦單位宣稱場內外共有8千名支持者到場，柯致詞時批民進黨2024候選人賴清德若當選會讓兩岸戰爭風險升高，因民進黨跟大陸完全不對話，中國國民黨則跟大陸對話得非常曖昧，衹有民眾黨沒有“台獨黨綱”的包袱，也沒有九二共識的包袱，所以他可以真正做到台灣自主兩岸和平。



柯文哲今日下午回在新竹市體育館舉辦造勢大會，包括民眾黨2024副手候選人吳欣盈、競選辦公室總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、民眾黨新竹市“立委”後選人柯美蘭與民眾黨新竹縣市議員林碩彥、李國璋、宋品瑩等人都先後上台助講。活動從下午1點30分開始，開場不到1小時體育館就被5千名支持者擠爆，體育場外也架設電視牆並擺設椅子，讓無法進場的支持者可以透過電視牆觀看現場實況。



柯文哲與吳欣盈在下午3點30分大進場，走了約10分鐘才上台。柯致詞時批賴清德若當選會讓兩岸戰爭風險升高，因民進黨跟大陸完全不對話，中國國民黨則跟大陸則是對話得非常曖昧，衹有民眾黨沒有“台獨黨綱”的包袱，也沒有九二共識的包袱，所以他可以真正做到台灣自主兩岸和平。至於什麼叫台灣自主？柯認為，必須保有現在民主自由的政治制度跟生活方式，在這基礎上，願意跟大陸交流。



柯文哲強調，未來如果台灣出現新政府，有3件事要做，新對話、新安全、新民主。



所謂的新對話是什麼？柯文哲舉例，2000多年前，雅典只是希臘城邦的一個，但星星之火足以燎原，從一個小小的城邦開始到今天，民主政治已經變成世界主流。新竹如果要作為台灣新政治的起點，不是衹有一個城市而已，他相信，總有一天會是全台灣都一體奉行的，所以他需要鄉親的幫忙，讓他達到這個目標。

