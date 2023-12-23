民眾黨新竹造勢　黃國昌感謝柯文哲救父之恩

黃國昌感性訴說柯文哲的救父之恩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午回到家鄉新竹市舉辦造勢大會，主辦單位宣稱場內外共有8千名支持者到場力挺，民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌上台助講時一改平時砲火猛烈的強硬作風，他感性訴說一段柯文哲救父之恩的往事，強調自己是因為柯的這份恩情才決定加入民眾黨，一起救“國家”。



柯文哲今日下午回在新竹市體育館舉辦造勢大會，包括民眾黨2024副手候選人吳欣盈、競選辦公室總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、民眾黨新竹市“立委”後選人柯美蘭與民眾黨新竹縣市議員林碩彥、李國璋、宋品瑩等人都先後上台助講。民眾黨新竹市長高虹安則因人在美國參訪，以預錄影片的方式呼籲支持者票投柯文哲與民眾黨。



整場活動從下午1點30分開始，開場不到1小時體育館就被5千名支持者擠爆，體育場外也架設電視牆並擺設椅子，讓無法進場的支持者可以透過電視牆觀看現場實況。



黃國昌上台助講時一改過去砲火猛烈的強硬作風，他感性地說，2013年他在美國參與傅爾布萊特學者計劃（Fulbright scholar），接到父親病危通知馬上趕回台灣，並在台大醫院整整住了30天，當時把父親的命救回來的就是當時還在台大當醫生的柯文哲。



黃國昌強調，因為2013年柯文哲救了他父親，所以他在2023年決定加入柯文哲的團隊，一起把“國家”救回來，他要讓下一代的年輕人知道，從小父母教導要認真、努力、正直與誠信的道理，他希望這件事情在台灣應該是可以被相信的事情，也是可以實現的。



吳欣盈致詞時則指出，新竹也是她的家鄉，因為從小爺爺就會帶她吃新竹美食和小吃，所以對新竹特別有感情。吳欣盈表示，柯文哲很會省錢，一定會遵守“國家”財政紀律，她則會幫大家賺錢，因為衹有她有在金融業工作的經驗，所以她要讓台灣走出世界，幫大家賺錢。



柯美蘭上台助講時則表示，她在學生時代的外號就叫柯P，但後來這個封號被哥哥搶走了，她希望以後大家可以改叫她“柯小P”。柯美蘭強調，她32年來她開了1萬顆白內障，如今投入政治，要用另一種方式來服務大家，請大家睜大眼睛，支持柯文哲及柯美蘭，一起打造美好的台灣與新竹。