中評社北京12月23日電／網評：春節走向世界—從聯合國過年說起



來源：新華社 作者：許蘇培



當地時間22日，第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。決議的通過，將賦予這一傳統佳節更多世界性，推動春節豐富文化內涵的廣泛傳播，促進世界不同文明的交流互鑒。



作為中國最重要的傳統節日之一，春節如今已走向世界。許多國家和地區把春節作為法定節假日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝春節。一些國家政要、國際機構領導人在農曆新年發表祝詞，已成為春節期間的“固定節目”。春節，已不僅是中國的，更是世界的。



春節，有著豐富的文化內涵，傳承著和平、和睦、和諧等中華文明理念，也承載著家庭和睦、社會包容、人與自然和諧共生等全人類共同價值。中國推動春節成為聯合國假日，是踐行全球文明倡議、倡導尊重世界文明多樣性的務實行動。春節正式成為聯合國假日，積極體現聯合國倡導的多元、包容文化價值理念，必將有力促進世界不同文明的交流互鑒。



春節走向世界的背後，是日益提升的中華文化影響力。放眼全球，動蕩、戰亂等種種問題持續困擾世界，單邊主義、保護主義和霸凌行徑大行其道。中華文化秉持“以和為貴、和而不同”的價值取向，追求“和衷共濟、和合共生”的高遠理想，推崇不同國家、不同文化“美美與共、天下大同”，主張“民胞物與、協和萬邦”……這些都為回答世界之問提供了重要啟示。



春節，寓意春天的開始，飽含人們對萬象更新的期盼。在21世紀國與國日益相互依存、命運與共的時代背景下，世界擁抱春節，也在期待擁抱一個更加美好的明天。