中評社北京12月23日電／據新華社報導，美國商務部22日公布的數據顯示，美國11月個人消費支出（PCE）價格指數同比增長2.6%，剔除食品和能源價格後的核心PCE價格指數同比增長3.2%，漲幅較前月均收窄。PCE漲幅收窄表明美國通脹在“降溫”。市場普遍認為，美聯儲本輪加息周期可能已結束，明年或將降息，而美國經濟能否“軟著陸”仍有待觀察。



美聯儲本月中旬召開本年度最後一次貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。這是美聯儲今年9月以來連續第三次維持這一利率區間不變。



美聯儲在會後聲明中說，在確定“任何”進一步收緊貨幣的政策時，美聯儲將考慮貨幣政策的累計收緊程度、貨幣政策對經濟活動和通脹影響的滯後程度，以及經濟和金融發展情況。



美聯儲主席鮑威爾在會後記者會上說，使用“任何”一詞表明，美聯儲認為當前利率可能已經處於或接近本輪加息周期的峰值水平，但並不排除進一步加息的可能。他還表示，儘管美聯儲在降低通脹方面取得進展，但仍有很長的路要走，美聯儲正謹慎評估是否需要採取更多行動。



與此同時，美聯儲預計明年美國經濟增長將放緩。美聯儲近日發布最新一期經濟前景預期，將今年美國經濟增長預期較9月預測上調0.5個百分點至2.6%，同時下調2024年經濟增長預期0.1個百分點至1.4%。美聯儲認為，家庭和企業的金融和信貸狀況收緊可能對經濟活動造成壓力，但影響程度仍不確定。



針對美國經濟能否實現“軟著陸”的問題，《華爾街日報》近日報導說，6個月前，接受調查的經濟學家普遍認為美國經濟將在未來12個月內進入衰退，而在10月份的調查中，經濟學家的平均預測是不會出現衰退。這篇報導認為，美國通脹下降情況好於預期，目前也沒有衰退跡象，但消費者已開始縮減開支。