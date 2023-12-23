中評社北京12月23日電／網評：歲稔年豐，築牢大國糧倉



來源：人民日報 作者：鬱靜嫻



五穀歸倉，又迎來一個豐收年！國家統計局近日公布的數據顯示，2023年全國糧食總產量13908.2億斤，比上年增加177.6億斤，增長1.3%，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。今年，在自然災害多發頻發的情況下，糧食生產扛過台風、乾旱、洪澇等多重挑戰，取得這份豐收答卷，殊為不易。



糧食安全是“國之大者”。沉甸甸的糧袋子，背後不僅是經濟賬，更連著政治賬。今年以來，受極端天氣多發、貿易保護主義抬頭和地緣政治動蕩等多重因素叠加影響，國際糧食市場複雜多變，價格波動劇烈。我國防災減災救災科學有效，市場調節及時有力，牢牢穩住了農業基本盤。全年糧食產量再創新高，折射出我國糧食供給保障能力穩步提升，為加快建設農業強國奠定了堅實基礎，也為應對各種風險和挑戰贏得戰略主動。



看豐收，“中國糧食”“中國飯碗”成色越來越足。從嚴格落實糧食安全黨政同責，到優化糧食品種結構和區域布局，再到推進間套復種、整改復耕，各地積極盤活存量、挖掘增量，播種面積連續4年增加，為糧食豐收打下扎實基礎。今年中央一號文件提出：“實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。”在環境資源約束下，與面積相比，糧食單產提升潛力還很大。從實踐來看，立足耕種管收、地種藥肥全環節找差距，集成配套各類資源措施，300個重點縣整建制推進單產提升，對糧食豐收的貢獻率達到73%，成為今年秋糧增產的鮮明亮點。



當前，全球糧食產業鏈供應鏈不確定風險增加，我國糧食供求緊平衡的格局長期不會改變。習近平總書記指出：“確保國家糧食安全和主要農產品有效供給，是發展農業的首要任務。”解決吃飯問題，根本出路在科技，特別是要緊緊抓住耕地和種子兩個要害。一方面，耕地保護要量質並重，以“長牙齒”的硬招實招保數量、提質量，同時，改革完善耕地占補平衡制度，提高高標準農田建設投入標準，促進良田糧用。另一方面，要發揮我國制度優勢，深入推進種業振興行動、農業關鍵核心技術攻關等，在“底盤技術”、核心種源、關鍵農機裝備等領域發力，強化創新驅動，加快補上短板弱項，挖掘農業科技增產潛力。