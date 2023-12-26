社評：2024年美總統選舉或在混亂中進行

中評社北京12月26日電（評論員 喬新生）當地時間12月22日，美國聯邦最高法院宣布，不會就美國前總統特朗普是否“涉嫌干預2020年選舉案是否享有廣泛豁免權”問題作出快速裁決。聯邦最高法院的這項命令，實際上駁回了美國聯邦司法部的有關請求，要求美國司法機關按部就班，依照法定的程序裁決有關案件。



這對美國前總統特朗普而言，毫無疑問是一個勝利。這背後的邏輯是，關於美國前總統特朗普是否享有豁免權的問題，原被告之間發生激烈的爭執。特朗普的辯護律師認為，作為當時的美國總統，享有絕對的“豁免權”，可以免予起訴。而原告方則認為，作為當時的美國總統是否享有豁免權，必須考察案件的性質，在涉及特朗普干涉2020年選舉的案件中，特朗普不能享有豁免權。



2023年12月1日，美國華盛頓地區聯邦法院的法官作出裁決，認為特朗普並不享有絕對的豁免權。特朗普的律師隨即上訴。美國華盛頓地區聯邦法院法官的判決書中，特別強調其是否涉嫌干預2020年選舉，應當由擁有司法管轄權的法院作出裁決，但是，有關案件的審理必須自動暫停，等待上訴結果再作處理。



換句話說，華盛頓地區聯邦法院法官實際上是將問題“上交”，等待聯邦上訴法院作出裁決之後，華盛頓地區的聯邦法院再來處理有關案件。特朗普的律師在另外訴訟案件中，也曾經提出所謂“絕對豁免”問題，只不過審理案件的上訴法院法官認為，特朗普動員支持者前往國會集會遊行示威，顯然是以個人的身份敦促支持者採取行動，而美國總統在履行總統職責的時候，才享有絕對的民事訴訟豁免權。換句話說，特朗普當時的行為和總統的身份並無關聯，因此，特朗普的律師提出的上訴理由並不成立。



此次聯邦最高法院作出的裁決，則是將問題“下放”。徹底改變了2024年美國總統選舉的走向。美國聯邦最高法院作出的裁決，雖然只是一個命令，但是，它告訴美國聯邦司法部，在2024年美國總統選舉之前，必須按照法定的程序，一步一步，上訴到聯邦最高法院，聯邦最高法院不會越俎代庖。



這種程序上的裁決，實際上是告訴美國聯邦司法部，不要試圖在美國2024年總統選舉之前，讓美國聯邦最高法院就特朗普是否有資格參選的問題作出裁決。這對特朗普的律師團的來說，絕對是好消息。

