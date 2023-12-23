數字人民幣試點加快推進

中評社北京12月23日電／據經濟參考報報導，日前，數字人民幣App再度“上新”，在確保安全的基礎上，提供更加便捷的修改手機號、掛失解掛、重置密碼的服務。用戶只需要“一鍵操作”，就可以同步更換數字人民幣APP賬號和錢包的手機號。



近來，隨著數字人民幣試點的加速推進，數字人民幣App用戶服務體系不斷完善升級。據悉，近期數字人民幣App中支持綁定借記卡的銀行名單再度擴容，新增9家，截至目前共有60家可綁定銀行。



記者觀察到，今年以來數字人民幣的應用功能與使用場景正不斷拓展，使用體驗不斷升級。例如，多個SIM卡硬錢包、手環式硬錢包等產品紛紛亮相，支持 “碰一碰”支付，無網無電狀態下搭乘地鐵公交、租借充電寶等；生活繳費及手機充值功能上線數字人民幣App，水電燃氣費、供暖費、固話／寬帶費、有線電視費等繳納一應俱全。此外，代發工資、黨費繳納、獎學金發放、商超購物等諸多應用場景也正加速覆蓋。



“現在我點外賣一般都選擇用數字人民幣支付，不僅方便，而且每次還有優惠！”在北京工作生活的小李對記者說。記者注意到，截至目前，數字人民幣App“錢包快付管理”欄已接入的商戶平台有145家，覆蓋了購物、出行、生活、旅遊等多場景，目前消費者日常生活中使用的一些主流App都已經支持數字人民幣支付。



從全國各地試點推廣情況來看，目前數字人民幣試點範圍已擴大至17個省份的26個地區。值得注意的是，隨著年末消費旺季的到來，各地有關數字人民幣的推廣舉措正不斷加力，亮點紛呈。許多地方通過聯合電商平台發放消費券、聯合商區商戶打造專屬特色活動等形式進一步拓寬數字人民幣使用場景，拿出“真金白銀”激發消費活力。



記者瞭解到，2023年12月是河北省數字人民幣宣傳月，人民銀行河北省分行於12月18日開始分兩期發放2000萬元數字人民幣紅包，符合條件的用戶最多可領取200元；“雙12蘇州購物節”專享數字人民幣紅包近日在支付寶、京東、美團、唯品會四個平台開放領取渠道，使用的消費場景覆蓋遠超往屆；福州市鼓樓區則打造“跨年購系列活動之‘東成熙就’數幣示範商圈促消費活動”，從12月15日至12月31日，連續3周發放數字人民幣消費券。