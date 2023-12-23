王金平偕吳伯雄挺侯康　並向郭台銘喊話

王金平和吳伯雄力挺侯康配。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨侯康配今晚在凱道大造勢，全台後援會總會長王金平和榮譽會長吳伯雄共同上台力挺，王金平除了讚國民黨2024候選人侯友宜漸入佳境，並向鴻海創辦人郭台銘喊話，要侯康重視郭的和平宣言論述，能參考的就參考，能採納的就採納。



由於現場氣溫低且持續飄著雨，已屆高齡的吳伯雄特別戴上大毛帽讓頭部保暖，排除萬難也要來力挺侯康配，雖然在台上客氣婉拒發言，但力挺態度一目了然。



王金平代表致詞時表示，侯友宜自從參選以來，對“國政”熟悉度越來越好，口才越來越流利，把“國政要”點訴說給全民，所以現在大家對侯非常有信心。他強調，一定要在兩岸和平上著手，“國家安全”一定要顧好，“國安”不只“國防”、軍事，經濟要發展，民心要能夠穩固，金融、教育、文化都要提升，侯友宜已經有相當準備。



王金平強調，趙少康擔任副手後，可以說侯康都是最佳組合，互補性高，對侯康的當選非常有信心。兩岸和平方面，王金平提到，郭台銘提出熱愛“中華民國”，關心生存發展，又提出兩岸和平宣言，希望侯康更加要注意到，要重視郭的和平宣言論述，能夠參考的就參考，能夠採取的就採取，這會對整合產生更好的效果。



王金平也強調，區域經濟整合非常需要兩岸和平才能帶來，自由貿易協定的簽署都牽涉經濟發展的基礎，馬英九時代洽簽紐西蘭跟新加坡的自由貿易協定，民進黨八年什麼都沒看到，侯友宜當選，才能把區域經濟整合都能夠加入，讓經濟發展得以健全.台灣內部經濟才能穩固，不至於說要往外投資。



王金平說，最重要還是要藉這個最好機會，團結整合所有期待政黨輪替的民眾，才是侯康配足以當選的最佳保證，希望六成民眾團結整合在一起，贏得“中華民國”最後勝利。