央行：進一步優化金融支持實體經濟機制

中評社北京12月23日電／據證券日報報導，12月22日，中國人民銀行發布《中國金融穩定報告（2023）》（下稱《報告》），對2022年中國金融體系的穩健性狀況進行了全面評估。



《報告》顯示，2022年，面對複雜多變的國際環境和疫情等超預期因素衝擊，中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀調控力度，在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務，實現了經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定。國內生產總值（GDP）同比增長3.0%，就業形勢總體穩定，國際收支保持平衡，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，金融體系總體穩健運行。



金融系統認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，按照“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的要求，主動作為、靠前發力，堅決支持穩住經濟大盤，有效防控金融風險，持續深化金融改革開放，切實改進金融服務。一是全力以赴支持穩住宏觀經濟大盤，二是穩妥有序推進風險處置，三是持續清理整頓金融秩序，四是全力維護房地產市場穩健運行，五是有效應對外部衝擊風險，六是金融穩定保障體系建設取得積極進展。



《報告》指出，在看到發展成就的同時，也要清醒認識到，我國經濟金融發展面臨新的困難和挑戰，發展不平衡不充分問題仍然突出。國際方面，外部環境複雜嚴峻，地緣政治衝突仍在持續，糧食和能源安全問題突出，世界經濟和貿易增長動能減弱，全球通脹仍處於高位，發達經濟體加息外溢效應繼續顯現，國際金融市場震蕩加劇。國內方面，疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。國內需求相對不足，部分領域存在風險隱患。



《報告》提到，展望未來，我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。



下一步，金融系統要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要全面踐行金融工作的政治性、人民性，加強黨中央對金融工作的集中統一領導，以“時時放心不下”的責任感，進一步做好金融工作。