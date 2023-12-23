評論：英國插手黎智英案嚴重違背國際法

中評社北京12月23日電／據人民日報報導，今年以來，英國頻頻借黎智英案干預香港事務。隨著黎案開審，英方更公開為黎“加油打氣”，高調會見黎的家屬及所謂“國際律師團隊”，妄稱中方違反《中英聯合聲明》，公然要求廢除《香港國安法》並將黎無罪釋放。英方的行徑嚴重干涉中國內政，是對國際法基本原則的粗暴踐踏。



第一，英國公然干預香港特區依法審理黎智英，違反主權平等、不干涉內政等國際法基本原則。主權平等、不干涉內政是公認的國際法基本原則，被明確寫入《聯合國憲章》及《國際法原則宣言》《不容干涉和干預別國內政宣言》等國際條約和文件中。回歸後，香港已成為中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政。依法審理黎案，是香港特區踐行《香港國安法》、履行維護國家安全憲制責任的題中之義。香港特區的司法機關依法獨立審理涉嫌危害國家安全犯罪案件，不受任何干涉。英方肆意施壓特區司法審判，既妨害香港法治和司法獨立，更侵犯中國主權，是典型的干涉別國內政的霸道行徑。



第二，英國聲稱有權借《中英聯合聲明》介入香港事務於法無據。《聯合聲明》是中英為解決香港問題而達成的文件，核心是恢復中國對香港的主權。隨著香港回歸及後續工作完成，《聯合聲明》與英方有關的條款已履行完畢。《聯合聲明》沒有任何條款明示或暗示英國在回歸後還要對香港承擔責任。英國對回歸後的香港無主權，無治權，無監督權，其對香港的殖民統治惡跡昭著，現在竟侈談所謂“道義責任”，寡恥之至！



英國拿《聯合聲明》中“中國對港方針政策”說事，誣蔑中方違反對英承諾及所謂“國際義務”。必須明確指出，《聯合聲明》第3條關於中國對港方針政策的規定，是中國就主權範圍內事項作出的單方面政策宣示，既不構成中方對英方的承諾，更談不上所謂“國際義務”。從根子上說，英國當年以武力強逼清政府簽訂《南京條約》等三個不平等條約，從而竊取香港，本身就是完全非法、自始無效的。中國有權收回香港，並決定回歸後在香港實行的方針政策，任何國家都無權說三道四。英方在中英談判中曾明確表示“不打算就英國和香港的聯繫提出任何與1997年整個香港的主權和管治權必須歸還中國這個前提相衝突的建議，更不打算建議1997年後香港特別行政區與英國政府之間在任何級別上建立任何權力或匯報聯繫”。這正是中英最終達成《聯合聲明》的前提條件。英方現在卻執意“揣著明白裝糊塗”，用意不言自明。