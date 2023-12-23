巴以衝突蔓延到海上　美國自食霸權主義惡果

中評社北京12月23日電／據中國網報導，巴以衝突的影響蔓延到了海上，多艘商船在紅海水域遭也門胡塞武裝襲擊。受襲擊事件影響，包括地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、達飛海運（CMA CGM）以及赫伯羅特（Hapag－Lloyd）在內的多家航運巨頭，宣布暫停在紅海航行。



上述四家公司在全球集裝箱運輸市場中的份額累計達53%，這意味著過半國際航運已不再經過紅海。胡塞武裝稱，將繼續阻礙“以色列船只”在紅海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止對加沙地帶的軍事行動。埃及蘇伊士運河管理局表示，正在“密切監控”紅海的緊張局勢以及對運河過境的影響。



作為一支在中東這個“四戰之地”能夠生存並不斷發展的重要力量，胡塞武裝此舉有其清晰的戰略目標。



首先，打擊美國的海洋霸權。美國的霸權建立在控制全球海洋的基礎上。胡塞武裝不斷襲擊商船，不僅力圖顯示美國已經無力控制紅海這片關鍵海域，更是昭告天下，美國提供海洋公共安全產品的能力已經下降，不配做海洋霸權國家。



其次，對哈馬斯進行策應。以色列國防軍已進入加沙，哈馬斯承受巨大軍事壓力。胡塞武裝襲擊紅海商船，不僅可以阻止以色列從外界獲取資源，更是打擊了以色列經濟，使其戰爭開支來源受到較大衝擊。



最後，為自身謀取政治資本。胡塞武裝是也門的叛亂組織，2022年2月28日，聯合國安理會通過2624號決議，首次將也門胡塞武裝定義為“恐怖組織”，延長對其制裁。作為一支擁有20萬兵力的軍事力量，胡塞武裝始終無法具備合法身份。在中東，武裝抗以是“政治正確”，胡塞武裝希望通過此舉獲取政治資本，為日後獲得國際社會承認進行鋪墊。



本輪巴以衝突從一開始就具備明顯外溢效應。地區層面，由於以軍不可戰勝的神話被打破，中東國家紛紛以各種形式對以色列進行“圍毆”——黎巴嫩真主黨、敘利亞什葉派民兵、也門胡塞武裝、約旦河西岸巴勒斯坦武裝輪番對以色列進行打擊。以色列享有軍事質量優勢和阿拉伯國家具備規模優勢的脆弱平衡被打破，中東將迎來更加動蕩的未來。