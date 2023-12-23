評論：“制度優勢”正加速美國內部分裂

中評社北京12月23日電／據中國網報導，近日，美國政壇無視總統政治權威的怪象上演“新篇章”：共和黨所把持的眾議院明知民主黨操控的參議院必然否決，依然徒勞地投票批准對民主黨籍總統展開彈劾調查。這種“明知不可為而為之”的政治意志，體現美國憲政危機的繼續深化，曾被歷史終結論者視為美國“制度優勢”的黨爭，正讓美國失去政治共識，加速其內部分裂。



早在三年前的“占領國會山”事件爆發前後，民主黨就曾對時任總統特朗普發難，傾向民主黨的社交媒體平台甚至封禁了特朗普的個人賬號，這對70年代以來就從“司法法治國”轉變為“行政法治國”、強化總統權威與權力的當代美國來說，是具有制度崩壞意味的大事。



拜登政府甫一上台，便開始了對特朗普的政治清算。今年年初，聯邦調查局特工徹底搜查特朗普名下的“海湖莊園”，企圖以“司法”手段讓其徹底喪失再次參選能力。這種將兩黨黨爭矛頭對准卸任總統的做法，勢必進一步造成美國憲政危機的惡化。



美國極化黨爭對國家未來產生諸多惡劣影響。



第一，“政治正確”與反“政治正確”的意識形態決裂。美國聯邦層面的政治議程中，控槍、墮胎以及種族平權始終是核心議題，其中固守憲法第二修正案等條款立場的持槍自由、墮胎自由以及追求形式上的、矯枉過正的種族平權，已成為頑固的“政治正確”。近年來，隨著美國基督教保守主義政治傳統的回歸，聯邦與州兩級政權頻頻就上述問題公開對抗。2022年，紐約州控槍法案在美國步槍協會的游說下，被聯邦最高法院宣布違憲；美國多州通過《反墮胎法案》在2022年11月被美國最高法院推翻，掀起了“反墮胎”浪潮。這種決裂甚至波及主權，可能誘發21世紀版的“分裂之家危機”——在特朗普團隊“奪回美國”“使美國再次偉大”（MAGA）口號的煽動下，12月6日，美國得克薩斯州民族獨立運動組織對外公開宣布，將在2024年3月共和黨人初選時，把得克薩斯州獨立列為選票選項，正式打響了脫離美國獨立的第一槍。