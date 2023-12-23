中評社北京12月23日電／網評：“土特產”托起致富“金飯碗”



來源：人民日報 作者：孟哲



大江南北，廣袤鄉村，一個個看似普通的“土特產”正變成鄉親們增收致富的新引擎，成為鄉村振興的推動器。



一方水土孕育一方土產。涪陵榨菜、柳州螺螄粉、秭歸臍橙、雲上黑山羊、周至獼猴桃、五常大米、金鄉大蒜……“土特產”來源於特定地域，有著優越的自然環境和獨特的生產方式，孕育出獨具特色的產品，既承載著當地百姓深深的眷戀，讓人一飽口福，更成為中國現代農業發展的一面面旗幟。



鄉村要振興，產業是關鍵。黨的二十大報告提出，發展鄉村特色產業，拓寬農民增收致富渠道。各級農業農村部門搭建平台載體，促進特色產業集聚升級。今年以來，支持各地新建40個、續建51個優勢特色產業集群，實現從業農民人均可支配收入平均提高4000多元；培育全產業鏈產值超10億元的強鎮超350個，鎮域從業農民人均可支配收入平均值達2.6萬元……事實證明，通過鄉村特色產業發展，做活做精“土特產”文章，在壯大產業中帶動更多就業，能切實激發當地群眾的內生動力，讓老百姓有更多真金白金的收穫。



農業不加工，等於一場空。農產品加工是推動農業產業鏈延長和產業提質增效的重要抓手。從引導各地提升建設1600個農產品加工園，到累計培育全國縣級以上農業產業化龍頭企業超過9萬家，再到舉辦第二十五屆中國農產品加工業投資貿易洽談會，簽約項目金額超過1100億元，各地區寫好農產品加工文章，在提升“造血”能力上下更大功夫。一方面，讓每個特色產業都有一個或幾個龍頭企業帶動，推動地方“土特產”以創新為引領，向高端攀升；另一方面，利用龍頭企業的輻射帶動效應，鞏固地方特色優勢產業發展基礎，實現產業鏈的延伸，推動農產品加工業提質增效，催生出新產業新業態，成為農產品資源優勢轉化為促進縣域經濟高質量發展的強勁動力。