中評社北京12月23日電／網評：褻瀆污蔑英烈必須零容忍



來源：人民網 作者：甄奇



公開道歉、賠償！開國少將遭到污蔑褻瀆，3名自媒體博主受到了法律嚴懲。12月21日上午，杭州互聯網法院公開宣判三被告在國家級媒體公開賠禮道歉，並賠償公益損害賠償金共計15萬元，用於何克希英雄烈士等的紀念、緬懷、弘揚及保護等社會公益事項。



革命先烈拋頭顱、灑熱血，用自己的犧牲奉獻換來今天我們的幸福生活。他們的個人形象不容抹黑、英雄事跡不容扭曲、崇高人格不容褻瀆。將為爭取民族獨立和人民解放作出傑出貢獻的開國少將的照片用於指代負面形象歷史人物，還稱其為“叛徒”。這樣的行為不論是出於對歷史的無知，還是在內容審核上把關不嚴，抑或是主觀動機上刻意為之，其結果都是造成了革命先烈形象受損，傷害了家屬感情、誤導了公眾認知，影響極其惡劣，必須及時糾偏。



通過法律途徑作出嚴肅處理，這是捍衛英雄人物個人名譽榮譽的必然要求，也展現了我們這個時代應有的價值堅守和道德底線。這些年，類似案件屢屢見諸報端、引發關注。比如2021年5月，南京市民仇某為博取眼球，使用其粉絲數250餘萬的社交賬號，發布詆毀貶損衛國戍邊官兵英雄精神的內容，被依法判處有期徒刑八個月。再比如許某使用社交賬號先後發布2條包含侮辱英雄烈士董存瑞內容的信息，被北京市東城區人民法院依法判處有期徒刑七個月。這些肆意歪曲歷史、褻瀆英雄先烈的行為，引發公眾強烈憤慨，也受到法律的嚴懲，體現的正是對褻瀆污蔑英烈行為零容忍的態度。



為什麼必須零容忍？道理其實很清晰，答案也不言自明，只不過少數人揣著明白裝糊塗、抱著僥幸心理、試圖渾水摸魚罷了。對英雄烈士的敬重與尊崇，是每一個中國人最基本的歷史態度，是中華民族的情感底色。極個別人將民族英雄、革命先烈污名化，有的通過迎合大眾獵奇心理的“戲說歷史”“獨家秘史”等娛樂化方式，移花接木、斷章取義，譏諷民族英雄、嘲笑革命先烈，試圖混淆視聽、迷惑大眾。竭盡攻擊、醜化、污蔑之能事，歷史虛無主義根本目的就是要搞亂人心，必須要高度警惕、旗幟鮮明反對。