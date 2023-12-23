中評社北京12月23日電／網評：以進促穩，為高質量發展注入強大動力



來源：人民網 作者：吳秋餘



做好經濟工作，“穩”和“進”辯證統一、互為條件。



新時代以來，穩中求進工作總基調，始終是我們黨治國理政的重要原則。今年的中央經濟工作會議，在繼續堅持這一總基調基礎上，提出堅持“穩中求進、以進促穩、先立後破”，彰顯了複雜變局下黨中央對時與勢的準確把握，是做好2024年經濟工作的科學方法論。



穩中求進、以進促穩，是對“穩”和“進”辯證關係的科學把握，也是對國際國內發展大勢的深刻洞察。穩是大局和基礎，胸懷“穩”的大局，抓好“穩”的基礎，才能為“進”不斷創造更加有利的條件。進是方向和動力，衹有在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，才能不斷鞏固穩中向好的基礎。



逆水行舟，不進則退。衹有堅持以進促穩，才會真正實現“穩”。當前，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。但綜合起來看，明年我國經濟面臨的機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐高質量發展的要素條件不斷集聚增多，這為“進”奠定了堅實的基礎。我們要增強信心和底氣，抓住經濟回升向好的有利時機，乘勢而上、乘勝而進，為高質量發展注入強大動力，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



以進促穩，要堅持把高質量發展作為主攻方向。當前中國經濟正處於轉變發展理念、優化經濟結構、轉換增長動力的關鍵期，比增長速度更為重要的，是發展質量的提升、新舊動能的轉換。要緊緊抓住創新這個第一動力，加快培育形成新質生產力，以科技創新之“進”，拓產業創新之路，為經濟穩增長注入新動能，重塑新優勢。要牢牢把握擴大內需這一戰略基點，更好統籌消費和投資，激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環，以暢通經濟大循環之“進”，助力發展大局之“穩”。