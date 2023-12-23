網評：產業結構持續優化，推進高質量發展

中評社北京12月23日電／網評：產業結構持續優化，高質量發展扎實推進



來源：人民網 作者：達仁



中央經濟工作會議總結2023年經濟工作，給出“我國經濟回升向好，高質量發展扎實推進”的重要判斷。在劈波斬浪中前行，在攻堅克難中蝶變，2023年的中國經濟又一次在風浪中成長，在磨礪中壯大。



從增速看，前三季度國內生產總值同比增長5.2%，為實現全年目標創造了良好條件。一季度經濟回升向好，二季度總體延續恢復態勢，三季度主要經濟指標企穩回升，進入四季度，宏觀調控組合政策發力顯效，經濟回穩向上態勢明顯。一條波浪式行進曲線，展現出堅強不屈、游刃有餘的韌性，描繪出國民經濟回升向好的積極態勢。



從質量看，現代化經濟體系建設持續推進，科技創新實現新的突破，新質生產力加快培育。C919大型客機實現商業運營，國產首艘大型郵輪命名交付，新能源汽車產銷兩旺，見證產業結構持續優化；專精特新中小企業活力顯現，大中小企業鏈式協同創新，數字技術賦能實體經濟，科技創新助力構築競爭新優勢；能源綠色低碳轉型快速推進，可再生能源裝機歷史性超過煤電，經濟綠色化程度持續提高。前三季度，我國最終消費支出對經濟增長的貢獻率達83.2%，消費提振、需求釋放，推動國民經濟循環暢通起來。



成如容易卻艱辛。外有百年變局加速演進，發展環境嚴峻複雜，世界形勢動蕩不安，內有需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，2023年經濟回升向好實屬來之不易、極不平凡。這是我國經濟韌性強、潛力大、活力足的生動體現，也是宏觀經濟治理科學高效、宏觀政策顯效發力，形成共促高質量發展合力的必然結果。當前，我國經濟恢復處於“波浪式發展、曲折式前進的過程”。繼續以高質量發展為經濟塑造新動能新優勢，有助於推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。