網評：增強對中國經濟的信心底氣

中評社北京12月23日電／網評：穩中求進，增強對中國經濟的信心底氣



來源：人民網 作者：洪樂風



不久前召開的中央經濟工作會議，深刻分析當前經濟形勢，認為我國經濟回升向好，高質量發展扎實推進。會議指出，綜合起來看，我國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。這一重要判斷，是我們正確認識今年經濟形勢、扎實做好明年經濟工作的依據遵循。我們要深入領會會議精神實質，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，不折不扣抓好決策落實。



信心來自成績單，底氣源於基本面。今年我國經濟運行呈現波浪式發展、曲折式前進，這在日前發布的11月份經濟數據中得到了進一步印證。看供給側，1—11月份規模以上工業增加值同比增長4.3%，比1—10月份加快0.2個百分點，11月份全國服務業生產指數同比增長9.3%，比上月加快1.6個百分點，生產供給穩中有升，轉型升級扎實推進。看需求側，1—11月份社會消費品零售總額同比增長7.2%，比1—10月份加快0.3個百分點，民營企業進出口增長6.1%，市場需求持續改善，就業物價總體穩定。應當講，歲末年初經濟運行基本延續了恢復的慣性，正沿著“前低、中高、後穩”的態勢穩步前進。



由此回望新時代以來中國經濟發展的鏗鏘步伐，既有總量上經濟實力的歷史性躍升，包括最近3年經濟年均增長達到4.5%，也有結構上內需對經濟增長貢獻率有7個年份超過100%、超4億人的中等收入群體正引領消費市場實現“增量創新”，更有質量上的比如研發經費投入強度從1.91%增至2.54%、中國的全球創新指數排名連續十年穩步提升……正因此，儘管當前外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，我們仍要堅持全面看、辯證看、長遠看，要認識到我們所面臨的是前進中的問題、發展中的煩惱，要增強信心和底氣，要無畏風高浪急、勇於中流奮楫。



正確的戰略需要正確的策略來落實。我們要在策略層面將“穩”和“進”作為一個整體來把握，該穩的要穩住，該進的要進取。進一步推動經濟回升向好，需要克服一些困難和挑戰，要把“穩”作為大局和基礎，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。在執行層面，要在把握好度的前提下有所作為，抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看准了就抓緊幹，能多幹就多幹一些。