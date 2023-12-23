馬英九蕭萬長聯手挺侯康　傳承政黨輪替

馬英九到場替侯友宜站台。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日晚間在凱達格蘭大道舉行大型造勢，力挺國民黨2024候選人侯友宜、趙少康，其中包括馬英九、蕭萬長都到場站台，值得留意的是，馬蕭正好就是國民黨2008年達成政黨輪替的正副“總統”候選人，今日馬蕭聯手挺侯康，有傳承政黨輪替的意味。



國民黨今晚在凱道造勢，現場聚集超過8萬人，氣勢猛烈，包括馬英九、蕭萬長、前“立法院長”王金平、以及藍軍全台縣市長、不分區“立委”候選人韓國瑜等大咖都都到場為侯友宜、趙少康站台。



馬英九表示，剛才他過來的時候很感動，沒想到天氣這麼冷，還下著不太小的雨，大家能在此堅持，他真的很感動。民進黨執政七年半，到底有多爛，從“外交”、兩岸、能源三方面看就非常清楚，“邦交”掉了9國，這是“中華民國”有史以來“邦交國”最少的時候。



馬英九指出，當年執政時，曾和新加坡、紐西蘭簽署自由貿易協定，和日本簽署漁業協定，反觀民進黨執政毫無建樹，他執政時，台灣可以出席世界衛生大會、國際民航組織會議，民進黨則沒去過。



馬英九表示，他與大陸簽署23項協議，與大陸領導人在新加坡碰面，商談九二共識、如何以和平方式解決爭端，可是蔡政府上台後與大陸切斷交流，兩岸岌岌可危，甚至變成兵兇戰危。



馬英九表示，他執政8年沒有發生大停電，民進黨執政6年發生5次大停電，對企業民眾影響大，他們採取錯誤的能源政策，把核能排除。



馬英九也說，民進黨賴清德根本不管自家違建，可見他缺乏領導人應有的格局與氣度，在新北市萬里有兩層樓違章建築，豪華庭園，打死不拆，被戲稱“賴皮療”，甚至流淚，好像很委屈，昔有孟姜女哭倒萬里長城，今見賴清德泣保萬里違建。



蕭萬長表示，台灣現在已經進入不確定的狀態，這是會影響我們未來的國力，因此我們要力挺侯友宜，侯友宜在政策裡面，對經濟社會的議題，他提出來解決方案，第一是大幅投資公共建設、青年社會住宅，第二他要確保能源，可以非常穩定地發展，第三，他也要保證一個優良的投資環境，第四個，他要打擊貪腐，設立一個有效率的執政團隊，這就是我們期待的新領導人。