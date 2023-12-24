中評鏡頭：柯文哲返鄉逢聖誕　白雪驚艷柯粉

柯文哲昨日返回新竹家鄉造勢，活動最末天花板降下白雪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月24日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲昨日回到家鄉新竹市舉辦造勢活動，主辦單位宣稱場內外共有8千名支持者到場力挺，活動最末，主持人突然宣布柯文哲有準備“彩蛋”要給大家聖誕驚喜，會場天花板隨即降下靄靄白雪，營造應景過節氣氛，讓柯粉又驚又喜，拿起手機狂拍照。



柯文哲昨日下午回在新竹市體育館舉辦造勢活動，包括民眾黨2024副手候選人吳欣盈、競選辦公室總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌與柯文哲的妹妹、民眾黨新竹市“立委”後選人柯美蘭都先後上台助講。民眾黨新竹市長高虹安則因人在美國參訪，以預錄影片的方式呼籲支持者票投民眾黨。



整場活動從下午1點30分開始，開場不到1小時體育館就被5千名支持者擠爆，體育場外也有約3千名支持者透過電視牆觀看現場實況。或許是因在柯文哲新竹市家鄉造勢，主辦單位安排活動特別有巧思，現場推出“彩蛋”遊戲，邀請在座位下方有拿到字卡的支持者一起上台排字，與柯文哲合影留念。



造勢活動最後，全場大合唱《穩穩地走》競選歌曲，但曲終人未散，主持人突然宣布柯文哲也有準備“彩蛋”要給大家聖誕驚喜，會場天花板隨即降下靄靄白雪，營造應景過節氣氛，讓柯粉又驚又喜，拿起手機狂拍照。



主持人說，他們要製造一個奇蹟給大家，在聖誕節這天大家都是帶著笑容回到家，新竹是柯文哲的起點，也希望可以成為終結藍綠的終點，讓新竹成為柯文哲進入“總統府”的轉捩點。

