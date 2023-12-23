韓國瑜罕見動怒　痛罵綠營王姓不分區神經病

韓國瑜痛批民進黨王義川是神經病。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨的侯康配今晚在凱道前舉辦“台灣平安、人民侯康”大造勢，不分區“立委”排名首位的韓國瑜率領眾不分區登台，引來現場民眾響起極大歡呼，完全展現了韓在藍營中的高人氣。韓國瑜表示，國民黨若能重返執政，一定讓大官辛苦、人民快樂。



韓國瑜也罕見動怒點名說，民進黨要搶救不分區第14名王義川，但王每天在電視上，完全在耍寶，表現很low，王說要到“立法院”，每天要幫他做酒測，這是神經病嗎？



韓國瑜說，“立法委員”監督行政部門都不知道嗎？“這就是民進黨，只要你效忠他，變成貪污腐敗的一分子，你就可以吃香喝辣。”而民進黨推出王義川，國民黨有李四川，不怕川比川，就怕被看穿。



韓國瑜也強調，民進黨貪污腐敗無法無天，執政8年，他已經看穿了，民進黨執政下，“大官快樂、人民辛苦”，若讓侯友宜、趙少康當選，讓國民黨重新執政，會變成“大官辛苦、人民快樂”。



國民黨今晚舉辦“台灣平安 人民侯康”凱道造勢晚會，包括前主席馬英九、“立法院”前院長王金平、前副手蕭萬長、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫和韓國瑜等藍營大咖均到場，現場喊出湧入超過8萬人。