藍軍大團結挺侯　盧秀燕：最接近勝利的一次

台中市長盧秀燕。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日晚間在凱達格蘭大道舉行大型造勢，力挺國民黨2024候選人侯友宜、趙少康，藍軍縣市首長全面到齊現身力挺，氣勢滂薄。台中市長盧秀燕表示，根據她輔選多次的經驗，能感覺到這是近三屆大選以來，我們最接近勝利的一次，讓我們風雨生信心贏下勝利。



國民黨今晚在凱道造勢，現場聚集超過8萬人，氣勢猛烈，包括馬英九、蕭萬長、前“立法院長”王金平、以及藍軍全台縣市長、不分區“立委”候選人韓國瑜等大咖都都到場為侯友宜、趙少康站台。



藍軍共有15席縣市首長，包括身兼2024主帥的新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長王忠銘、宜蘭縣長林姿妙，另外還有目前無黨籍的苗栗縣長鍾東錦。



扣掉侯友宜後，23日其他14席藍軍縣市首長全員出席凱道造勢挺侯。



盧秀燕表示，風雨生信心，我們一定會贏，這是令人感動的時刻，天氣很冷，雨還在下，但大家都挺身而出，今天縣市首長們都來了，為了是讓政黨輪替，讓經濟能夠更好，台灣就像一艘大船，上面乘著2300萬人，這艘大船一定要選出一個好的掌舵者，如果選出不好的船長，甚至有意識形態，故意面對凶險，不計後果只為了他們的意識形態，這樣子我們的船驚濤駭浪，甚至可能會擱淺，甚至會全軍覆沒。



盧秀燕指出，侯友宜前半生用他的生命保護台灣人民，出生入死，侯友宜與趙少康最大的信念是要讓台灣安全，要讓台灣的人民平安，所以這艘船，他們會好好開，方向正確，突破難關，化危機為轉機駛向幸福。



盧秀燕表示，我們“立法院”也一定要過半，為人民謀福利，2300萬人平平安安，我輔選很多次，前面兩次“總統”大選我們並不順利，這一次我感覺是距離勝選最近的一次，這是我們這三屆“總統”大選以來，離勝利最近的一次，我們幾乎伸手碰到勝利了，今天過後選舉剩下20天，讓我們風雨生信心，挺侯友宜趙少康贏下勝利。



蔣萬安表示，我不希望孩子們繼續看到錯誤的示範，變成死皮賴臉，我們要讓孩子在和平的環境成長，衹有侯康配真正可以維持兩岸和平穩定，帶來和平繁榮的發展，支持侯康配當我們到靠山。