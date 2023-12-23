趙少康：綠只會抗中、反中　 狗改不了吃屎

趙少康痛批綠營只會抹紅，狗改不了吃屎。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨的侯康配今晚在凱道前舉辦“台灣平安、人民侯康”大造勢，2024副手候選人趙少康在台上慷慨激昂地表示，民進黨用“選舉治天下”把台灣搞得一塌糊塗，“治國”應該以人才為本，但民進黨每次到了選舉，就搞抗中、反中、恨中這套，狗改不了吃屎、老狗玩不出新把戲。



趙少康高喊，雖然選舉但大家不是敵人，我們都是台灣人，也是“中華民國”國民，要誓死捍衛“中華民國”。



國民黨今晚舉辦“台灣平安 人民侯康”凱道造勢晚會，包括前主席馬英九、“立法院”前院長王金平、前副手蕭萬長、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫和韓國瑜等藍營大咖均到場，現場喊出湧入超過8萬人。



侯友宜、趙少康和朱立倫三人一起大進場，成為活動的最高潮。趙少康在侯友宜前先發表談話，他說，大進場時看到支持者忍受著風雨、寒冷，他心裡真的非常感動，本來主辦大會安排侯友宜、朱立倫和他一起進場，但中間就被熱情的支持者擠到沒有辦法，“我的手都快被抓斷了”。每一雙抓著他們的手雖是冰冷、潮濕，但大家的心是火熱的，每雙緊握的手、炙熱的眼，代表著人心思變，希望政黨輪替。



趙少康也批評，每次到了選舉，民進黨就搞抗中、反中、恨中這套，太簡單了，狗改不了吃屎、老狗玩不出新把戲，年年都來這一招，現在又在抹紅，我們在台灣這麼多年，在台灣出生、孩子也在台灣出生，三百多年前、七十幾年前，都不斷有人到台灣來，台灣是非常包容的島嶼，非常可愛，我們見到人不會問“你從哪裡來”而是問“吃飽沒”，因為肚子最重要、經濟最重要。



趙少康批評民進黨執政以來，經濟搞得一塌糊塗，外銷連十幾黑，民進黨還說經濟好的不得了，但是大部分人的薪資都趕不上物價上漲。



趙少康也提到，過兩天是行憲紀念日，侯友宜主張之後的行憲紀念日要放假，是他覺得很好的政見，侯這個主張不但有意義，也讓年輕人可以開心，雖然侯友宜的政見很多，他認為這是最好的政見之一。



由於昨天在政見會上的口誤，趙少康致詞最後再次高喊，“侯友宜永遠是我的老大，是我的老闆，是心目中的掃黑英雄、新北市最好的市長，將來也是‘中華民國′最好的‘總統′！”引來全場歡呼回應。