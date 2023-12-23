中評鏡頭：侯友宜凱道造勢大進場花了10分鐘

侯友宜、趙少康大進場，朱立倫也在旁陪同。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日晚間在凱達格蘭大道舉行大型造勢，力挺國民黨2024候選人侯友宜、趙少康，現場湧入8萬名支持者。晚會最後高潮，就是侯友宜從會場尾端穿過人山人海上到主舞台，由於支持者人潮爆棚，短短100公尺侯友宜走了10分鐘，場面超盛大。



國民黨今晚在凱道造勢，現場聚集超過8萬人，氣勢猛烈，包括馬英九、蕭萬長、前“立法院長”王金平、以及藍軍全台縣市長、不分區“立委”候選人韓國瑜等大咖都都到場為侯友宜、趙少康站台。



侯友宜，在國民黨朱立倫、趙少康的陪同下進場，三人先是在會場外的許願樹下留下願望，彼此不約而同都寫到“政黨輪替”。



大進場時短度100公尺侯友宜走了10分鐘，滿場支持者歡呼“凍蒜”（閩南語，指當選）。



侯友宜上台後，先向所有到場支持者深深一鞠躬，感謝大家風雨中不離不棄的支持。他指出，別人雖說南部“綠到出汁”，但他在車隊掃街時沿路都看到民眾比OK的手勢，無分黨派的人對他都情義相挺。



侯友宜指出，他不是到南部“拔樁”，他是去聽人民的聲音，人民的期待就是政黨輪替，民進黨無法給人民期待，賴清德縱容新潮流就是同流合污。賴還聲稱“中華民國憲法”是神話，這有資格當“中華民國”的“總統”嗎？他一定會贏回對台灣的使命、贏回“中華民國”。