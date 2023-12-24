謝國樑辦演唱會破5千人　安心亞嗨翻全場

左起主播叢慧芸、基隆城市代言人安心亞。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆12月24日電（記者 張穎齊）基隆市政府首次選在室內市立體育場舉辦年終演唱會，主題為“最愛基隆”，由中國國民黨基隆市長謝國樑主辦，請到基隆女兒阿喜、陳若穎及陳大天聯袂主持，擔任基隆城市代言人的藝人安心亞勁歌熱舞，嗨翻全場，全場破5000人，另外還有台灣本土饒舌天團玖壹壹等7組超強卡司熱力演出，在低溫冬日與大家共度，滿滿溫暖的歡樂時光。



謝國樑指出，基隆氣候冬天寒冷多雨，年終演唱會是首次嘗試移師室內舉辦大型活動，對於到場支持的歌迷表達歡迎與感謝，並展望新年，強調活動會越辦越好，規劃於明年夏天舉辦戶外演唱會。



演唱會也邀請到團體未來少女–幽靈水晶、U：NUS、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠、Kimberley陳芳語、鐵肺歌后戴愛玲陸續演出，歲末時節為大家送上滿滿的歌聲與音樂的感動。



安心亞擔任開場表演嘉賓，勁歌熱舞讓現場為之沸騰，許哲誠現場彈奏一系列組曲，獲得滿滿掌聲；本土嘻哈天團“玖壹壹”坐鎮壓軸，現場氣氛High到最高點。



基隆市政府因應各界熱烈回響，活動除透過線上直播，零時差感受活動氛圍，更在“國門廣場”開設了第二現場，除全程轉播外，也設有市集攤位可購買餐飲或體驗手作，有基隆市自閉症家長協會、基隆市貓咪TNR協會、基隆市聾啞福利協進會、基隆市脊髓損傷者協會進行愛心小點義賣，此外還有提供露天電影院般愜意體驗，安心亞還親臨會場與民眾見面互動。



謝國樑現身歌迷群眾席，與現場超過5000名歌迷同歡，不過，由於國民黨同一時間也在台北市凱達格蘭大道舉辦“台灣平安人民侯康”大造勢，邀集國民黨所有執政縣市長，謝國樑隨後也趕赴造勢現場。