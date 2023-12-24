中評關注：韓粉挺柯？韓國瑜認證拒柯吃豆腐

韓國瑜特別點名感謝台下的挺韓直播主。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨的侯康配23日晚在凱道前舉辦“台灣平安、人民侯康”大造勢。不分區“立委”排名首位、前高雄市長韓國瑜出場時受到滿場支持者的歡呼，看出其人氣之高在藍營中仍數一數二。



特別的是，韓國瑜在這場造勢特別點名感謝現場有近30位直播主來相挺他，以及許多高雄鄉親北上來支持，對應到民眾黨2024候選人柯文哲同時間在高雄參加號稱韓粉主辦的造勢活動，韓的目的大有正名意涵在，強調今天到場的才是他認證的韓粉，不讓柯吃豆腐，混淆其支持者的意念，對國民黨訴求的集中選票就有機會產生正面效果。



柯文哲23日晚到高雄岡山參加由自稱韓粉的陳清茂幫忙舉辦的“郭粉、韓粉、柯粉 三粉大造勢”，主持人喊出現場人數破5萬。柯致詞時，自爆如果不是新潮流不答應讓韓國瑜擔任台北市政府市政顧問，不然“現在副手應該是他”，想要吸引韓粉轉投他的意味濃厚。



同一時間，韓國瑜本尊正以不分區“立委”排名首位，率領眾不分區出現在台北凱道的侯康配大造勢，聲嘶力竭地吶喊要大家支持國民黨以及侯友宜、趙少康，更在這場活動待滿全程，不僅迎接侯康進場，還和他們一起大唱著名的選舉歌曲“堅持”。



韓國瑜在致詞時做了一個過去一段時間從沒出現的舉動，就是在台上特別點名感謝近30名挺他的直播主。近日，趙少康接受專訪提到，希望韓國瑜在號召韓粉回歸能再多出點力，韓在這場造勢前就發出穿雲箭，呼喚韓粉凱道相見，而這些被他點名感謝的直播主，在韓的感謝認證下，等於就是正牌的韓粉直播主。



畢竟當韓國瑜本尊出現在台北凱道上，自稱韓粉的人卻在高雄挺柯文哲，這邏輯完全說不過去，韓的點名認證，就是希望自己的支持者不要混淆，如果真的支持他，真的是正牌韓粉，就要力挺國民黨。



在選舉進入最後倒數20天，藍綠白三足鼎立的選局，各自支持者和基本盤多已歸隊，柯文哲除了年輕票外，想藉著高雄造勢再多拉些韓粉票，但韓國瑜的舉動，背後用意就是，真正的韓粉只會集中投票支持國民黨，不想讓柯有機會吃豆腐。