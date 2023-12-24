凱道8萬人力挺　國民黨“三子”同台掀高潮

漢子侯友宜、禿子韓國瑜與燕子盧秀燕在造勢大會上同台。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨23日晚間在台北市府前凱達格蘭大道舉行大型造勢，8萬名支持者湧入現場力挺國民黨2024候選人侯友宜、趙少康。侯友宜登台致詞時表示，現在台灣變成兵凶戰危的地方，反對民進黨就是為了不讓孩子上戰場，自己一定重啟兩岸的交流對話，也請民進黨別再抹紅。



國民黨23日晚在凱道造勢，現場聚集超過8萬人，氣勢猛烈，包括馬英九、蕭萬長、前“立法院長”王金平、以及藍軍全台縣市長、不分區“立委”候選人韓國瑜等大咖都都到場為侯友宜、趙少康站台。



其中侯友宜“漢子”、韓國瑜“禿子”、台中市長盧秀燕“燕子”，國民黨“三子”再度震撼同台，掀起晚會高潮。



侯友宜表示，我們現在下一代的人，竟然要面對戰爭的風險，民進黨對兩岸關係到現在不溝通、不面對，現在台灣變成全世界最關心的兵兇戰危的地方，所以反對民進黨是因為孩子不要上戰場。



侯友宜指出，四年前韓國瑜在選“總統”，他是怎麼被打敗的，民進黨一個抗中保台，然後就慘了，當時如果韓國瑜當選，我們根本不用在這裡淋雨，我們吃飽飽過上好日子了。



侯友宜表示，他就是最標準土生土長的台灣人，民進黨只會出一張嘴在愛台灣，南部鄉親都說，他這種絕對不可能背叛台灣，所以不要再來說賣台，也不要再來說我們親中。



侯友宜指出，我們問民進黨賴清德，你要不要放棄“台獨”？你要不要凍結民進黨“台獨黨綱”？他一句話都沒有回應我們。



侯友宜強調，對兩岸我也會用對話好好交流，大家增進理解，互相重啟兩岸的對話交流，讓我們兩岸可以穩定下來，民進黨不要再用那些有的沒的抹紅招式，套在我與國民黨所有人的身上，這些意識形態的操弄，人民是有智慧判斷的。