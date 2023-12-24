中評關注：藍軍全台陸戰隊到齊拚最後一哩路

侯友宜凱道大造勢，藍軍地方縣市長全員到場。（國民黨提供） 中評社台北12月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨23日晚間在台北市府前凱達格蘭大道舉行大型造勢晚會，力挺2024候選人侯友宜、趙少康，現場下著雨仍湧入8萬人，氣勢相當強盛。值得留意的是，本場活動中國民黨籍全台15縣市首長都到場了，沒有人脫隊，能感受出藍軍團結的氛圍非常濃厚，也代表侯康陸戰隊集結完成，要拚最後一哩路。



距離2024投票日只剩下20天，已經到了最後動員催票的肉搏階段，國民黨23日在凱道集結8萬人舉行大型造勢，特別是把全台藍軍縣市首長，以及各地議長都找來現場讓眾人串成一線，等於是點燃最後衝刺的訊號，要縣市首長、議長們背後的陸戰部隊動起來，做最後投票的總動員。



藍軍在全台共有15席縣市首長，包括身兼2024主帥的新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長王忠銘、宜蘭縣長林姿妙，另外還有目前無黨籍的苗栗縣長鍾東錦。



扣掉侯友宜之後，23日晚間其他14席藍軍縣市首長全部都有上凱道挺侯康，包括離島、花東的首長都不遠千里而來，場面相當盛大，也等於是對民進黨、台灣民眾黨秀肌肉，國民黨全台縣市首長、議長們已經團結起來，這批諸侯背後的地面陸戰部隊，就是侯友宜拚2024勝選的最大基礎。



就連過去支持鴻海創辦人郭台銘，一度與侯友宜保持距離的屏東縣議長周典論，23日晚間也到場挺侯，在國民黨戰力相對薄弱的南部地區，地方大咖一樣站了出來，讓國民黨的陸戰部隊完成北、中、南、東、離島的全面串聯。



2022縣市首長選舉藍軍大獲全勝，掃下15席縣市首長寶座，國民黨籍縣市長總得票數高達576萬票，得票率為50.14%，剛好過半，而民進黨籍縣市長總得票數為477萬票，得票率41.56%，如果此次國民黨各縣市諸侯們能幫助侯友宜，將2022的優勢延伸到2024，將是侯康配的大利多。



無論如何，23日晚間的凱道大造勢，國民黨已經成功展現出陸戰隊大集結的訊號，最後關頭從地方圍攻“中央”。