李強在甘肅導受災群眾過冬安置和重建等工作

12月23日，中共中央政治局常委、國務院總理李強赴甘肅、青海地震災區檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作。這是李強在甘肅省積石山縣大河家鎮陳家村安置點與受災群眾交流。（來源：新華社） 中評社北京12月24日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強12月23日赴甘肅、青海地震災區檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作。他說，習近平總書記對受災群眾十分牽掛，我們要堅決貫徹落實總書記重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，全力做好抗震救災各項工作，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。



李強先後來到甘肅省積石山縣大河家鎮大河村、陳家村、梅坡村和青海省民和縣中川鄉草灘村、美一村，實地察看受災現場，走進安置點與受災群眾交流，向當地幹部詳細瞭解群眾安置、物資保障、板房搭建等方面的情況。李強向奮戰在一線的救援和施工人員表示感謝，希望他們再接再厲、攻堅克難，堅決打贏抗震救災這場硬仗。李強指出，當前災區夜間溫度低，要想方設法改善安置條件，確保受災群眾有地方住、有熱飯吃、不挨凍。李強勉勵當地黨員幹部，進一步發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員幹部先鋒模範作用，帶領受災群眾堅定信心、共渡難關。



李強在甘肅省積石山縣抗震救災現場指揮部聽取甘肅、青海兩省和有關方面的工作匯報，對前一階段抗震救災工作給予充分肯定，並對做好下一步工作作出部署。他強調，確保受災群眾安全溫暖過冬，是當前的重中之重。要與時間賽跑，把救災物資和生活必需品第一時間配發到安置點和群眾手中，爭分奪秒搭建板房，讓眼下在帳篷中安頓的受災群眾盡快搬入，並扎實做好禦寒保暖、食品安全、防火巡查等工作。抓緊對震區房屋進行評估，符合安全要求的可按照自願原則引導群眾有序返家居住，符合修繕條件的要抓緊修繕到位。全面推進各類設施特別是學校、醫院等特殊場所修繕加固，消除風險隱患，確保安全復課復工復市。要提前做好開春後全面恢復重建規劃，並與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密結合起來，幫助災區群眾改善生產生活條件，防止發生規模性因災返貧致貧。要全力做好傷員救治，強化醫務人員配備、設備耗材保障，完善診療方案，盡最大努力搶救生命、減少傷殘。備足常用藥物，做好衛生防疫工作，及時提供心理疏導，確保災區群眾身心健康。要切實維護災區社會穩定，及時有序發布救災情況，積極回應社會關切，做好先進典型宣傳，進一步鼓舞人心。各級幹部要把群眾工作進一步做實做細，及時瞭解受災群眾困難訴求，切實幫助解決實際問題，讓他們充分感受到黨和政府的溫暖。



吳政隆參加上述活動。