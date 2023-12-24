諶貽琴出席第十屆全國大眾冰雪季啟動儀式

12月23日，第十屆全國大眾冰雪季啟動儀式在北京冬奧會比賽場地首鋼滑雪大跳台舉行，國務委員諶貽琴出席儀式並宣布全國大眾冰雪季啟動。（來源：新華社） 中評社北京12月24日電／據新華社報導，第十屆全國大眾冰雪季啟動儀式12月23日在北京冬奧會比賽場地首鋼滑雪大跳台舉行，國務委員諶貽琴出席儀式並宣布全國大眾冰雪季啟動。天津、河北、吉林、黑龍江、上海、湖北6個分會場及全國各地一同拉開冰雪季大幕。



啟動儀式前，諶貽琴觀看了“跟奧運冠軍學滑冰”公開課、京津冀花樣滑冰自由滑邀請賽、全國大眾冰雪季10年成果展，並與冬奧冠軍、冰雪運動愛好者代表互動交流，瞭解冰雪運動開展情況。她強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，弘揚北京冬奧精神，充分利用冬奧遺產，策劃組織各類冰雪賽事活動，推動更多冰雪場地免費或低收費開放，促進冰雪運動“南展西擴東進”，持續鞏固和擴大“帶動三億人參與冰雪運動”成果，激發體育消費活力、助力體育強國建設。



本屆全國大眾冰雪季由國家體育總局、北京市人民政府共同主辦，活動期間，全國各地將圍繞“歡樂冰雪 共創未來”主題，開展內容豐富、惠民便民的冰雪賽事活動，初步統計賽事活動近2000項。