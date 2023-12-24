去年我國未成年人互聯網普及率達97.2%

11月17日，在成都市迎賓路小學，四年級一班的同學們在課間做眼保健操。（來源：新華社） 中評社北京12月24日電／據新華社報導，共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網絡信息中心（CNNIC）23日在京聯合發布報告顯示，2022年我國未成年網民規模為1.93億，未成年人互聯網普及率達到97.2%。



根據報告，城鄉未成年人互聯網普及率差距持續減小。九成未成年網民主要使用手機上網，超過兩成未成年網民正在使用智能手表、智能台燈、詞典筆等新型智能設備。視頻平台成為未成年人獲取信息的重要渠道，人工智能（AI）受到未成年人關注。



此次報告調查覆蓋31個省（自治區、直轄市）的小學、初中、高中及中等職業學校學生、家長和老師。報告聚焦未成年人互聯網普及、網絡接入環境、網絡使用特點、上網教育與引導、網絡安全與權益保護等方面情況，研判變化趨勢，有針對性地提出工作建議。



報告提出的建議包括推動城鄉未成年人更加公平地使用互聯網，凝聚家庭學校社會多方合力破解未成年人用網過度問題，完善視頻類應用監管，加強網絡普法執法和安全教育，支持未成年人更好地學習新興網絡技術。



在《未成年人網絡保護條例》即將施行之際，“宣傳貫徹條例益起助力成長”主題研討會同日在京舉行。相關職能部門、行業協會、公益機構、學生、家長等代表開展交流研討，大家認為良法善治，重在實施，呼籲社會各界共同為未成年人打造綠色、清朗、安全、健康的網絡空間。