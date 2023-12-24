山西電力現貨市場正式運行

山西省偏關縣老牛灣村是長城與黃河“握手”的地方，這裡有個頗有名氣的“長城痴”，他便是呂成貴。（來源：新華社） 中評社北京12月24日電／據新華社報導，記者日前從山西省能源局瞭解到，經過5年試運行，山西電力現貨市場自2023年12月22日起轉入正式運行，成為我國首個正式運行的電力現貨市場。



電力現貨市場是電力市場體系的重要組成部分，通過競爭形成體現時空價值的市場出清價格，並配套開展調頻、備用等輔助服務交易，對構建有效競爭的市場結構和市場體系、形成主要由市場決定能源價格的機制，具有重要促進作用。



山西是我國首批電力現貨市場試點省份。2018年12月27日，山西電力現貨市場啟動試運行。試運行以來，山西電力現貨市場先後經過7次結算試運行，運行周期從單日開始，逐步拉長至周、半月、全月、雙月，最終實現連續試運行。其中，連續試運行時間長達32個月，經歷了一年四季各種供需情況和不同場景的檢驗，運行平穩有序。



“聽風測光算冷暖，算完電廠算市場。”在“中長期＋現貨＋輔助服務”的電力市場體系下，優先消納新能源是基本原則，火電廠也要“看天吃飯”。在新能源電力大發時段，電力現貨分時電價可降為零，火電機組衹有擁有靈活的調峰能力才能降低成本；新能源出力不足時，分時電價最高達1.5元／千瓦時，可激勵火電機組頂峰發電，引導電力用戶移峰填穀，提升電力保供能力。