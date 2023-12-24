文明古國論壇部長級會議聚焦文化遺產保護

11月29日，參觀者在清華大學藝術博物館觀看北齊時期佛造像。（來源：新華社） 中評社北京12月24日電／據新華社報導，第七屆文明古國論壇部長級會議日前在伊朗首都德黑蘭舉行，與會各方就加強文化交流合作、推進文化遺產保護和流失文物追索等議題深入交換了意見。



會議由伊朗外交部長阿卜杜拉希揚主持，文明古國論壇多個成員國高級別官員出席會議。



阿卜杜拉希揚在會議上發表講話時表示，在文化領域展開合作能夠增進論壇成員國的軟實力，不同文明之間的合作也有助於解決人類共同面臨的問題。通過文明古國論壇，各方致力於讓世界變得更加和平、文化取得更大發展。



中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群致辭表示，中國與文明古國論壇成員國在文化、旅遊和遺產領域開展豐富合作，為文明傳承發展不斷注入新動能。中國注重發揮多邊機制在文化遺產保護中的重要作用，與伊朗等10國共同發起成立了亞洲文化遺產保護聯盟。李群還就文明古國攜手踐行全球文明倡議提出三點行動建議：一是賦能文化遺產，服務人類文明發展與進步；二是深化交流互鑒，促進各國人民的相互理解和彼此尊重；三是匯聚共同力量，推動構建更加公正合理的國際文化秩序。



文明古國論壇由中國和希臘於2017年共同發起，旨在通過對話與交流，促進不同文明間的相互瞭解和包容。論壇現有10個成員國，包括中國、亞美尼亞、玻利維亞、埃及、希臘、伊朗、伊拉克、意大利、墨西哥、秘魯。