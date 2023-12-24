廣東省中醫藥局局長徐慶鋒接受審查調查

徐慶鋒（來源：網絡圖片） 中評社北京12月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，廣東省紀委監委消息：廣東省衛生健康委黨組成員、副主任，省中醫藥局黨組書記、局長徐慶鋒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



徐慶鋒簡歷



徐慶鋒，男，漢族，1965年7月出生，廣東惠東人，在職研究生學歷，1988年7月參加工作，1988年7月加入中國共產黨。



歷任省衛生計生委黨組成員、副主任，省中醫藥局局長；省衛生健康委黨組成員、副主任，省中醫藥局黨組書記、局長。