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廣東省中醫藥局局長徐慶鋒接受審查調查
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2023-12-24 10:21:05
徐慶鋒（來源：網絡圖片）
中評社北京12月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，廣東省紀委監委消息：廣東省衛生健康委黨組成員、副主任，省中醫藥局黨組書記、局長徐慶鋒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。
徐慶鋒簡歷
徐慶鋒，男，漢族，1965年7月出生，廣東惠東人，在職研究生學歷，1988年7月參加工作，1988年7月加入中國共產黨。
歷任省衛生計生委黨組成員、副主任，省中醫藥局局長；省衛生健康委黨組成員、副主任，省中醫藥局黨組書記、局長。
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