中國尼加拉瓜關係站上新起點

2021年12月31日，在尼加拉瓜首都馬那瓜舉行的中國駐尼加拉瓜大使館復館儀式上，五星紅旗伴隨著《義勇軍進行曲》冉冉升起。（來源：新華社） 中評社北京12月24日電／據新華社報導，12月20日上午，國家主席習近平同尼加拉瓜總統奧爾特加通電話。兩國元首宣布中國和尼加拉瓜正式建立戰略夥伴關係。



兩年前，中尼恢復外交關係，兩國關係掀開嶄新篇章。兩年來，雙方以時不我待的緊迫感，推動中尼關係實現跨越式發展。



站在新起點上，兩國合作將向更寬更深的領域邁進，人民間相互瞭解與友誼將進一步深化，為構建中拉命運共同體、推動全球共同發展增添強勁動力。



中尼關係實現質的飛躍



在20日的通話中，習近平主席指出，我願同奧爾特加總統一道，以今天宣布建立中尼戰略夥伴關係為新起點，推動中尼關係不斷取得新成果，打造團結合作、互利共贏的典範。



兩國元首通話後，雙方發表《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》。



20日當天，尼加拉瓜官方媒體“19數字”信息平台在首頁重要位置發布兩國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明全文，並刊登中尼元首通話和雙邊關係提升的消息。



兩年來，中尼在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持——中方繼續堅定支持尼加拉瓜維護國家獨立和民族尊嚴，反對外來干涉；尼方恪守一個中國原則，多次公開支持中國維護主權和領土完整。



兩年來，雙方務實合作全面拓展並取得積極進展——尼加拉瓜第一時間加入共建“一帶一路”合作，全力支持落實全球發展倡議；中國已是尼第二大貿易夥伴和第二大進口來源國。



中國駐尼加拉瓜大使陳曦表示，在兩國領導人親自關心、戰略擘畫和政治引領下，中尼關係實現質的飛躍，這符合兩國和兩國人民的共同利益，有利於兩國共同發展和繁榮。

