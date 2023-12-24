侯康中部大誓師5萬人集結　藍軍展現動員力

國民黨侯康在中台灣舉辦誓師大會，中台灣後援會總會長“立委”江啟臣揮舞戰旗。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）中國國民黨侯康配後援總會今天上午在台中市烏日區舉辦“中台灣誓師大會”，中部台中、彰化、南投、雲林、苗栗泛藍執政縣市展現動員能力，現場2萬張椅子座無虛席，場面盛大，主辦單位宣布現場5萬人到場。五縣市區域“立委”與不分區選將大集結，地方藍營縣市長、派系大老等要角也齊聚相挺，展現大團結氣勢。大選候選人侯友宜壓軸將親自登台請託。



國民黨侯康配繼23日晚上在台北市府前凱道舉行8萬人造勢之後，今天向中台灣挺進，氣勢上揚。



侯康配後援總會24日在台中市大誓師，由全台後援會總會長、前“立法院院長”王金平號召，衝高藍營在中南部的氣勢。造勢活動上午9點登場，中、彰、投、苗、雲五縣市大動員，遊覽車一輛輛載送支持者進場，現場出現“遊覽車龍”，展現中台灣藍營動員量能。主辦單位現場擺出2萬張椅子，上午9點半座無虛席，上午10點主辦單位宣布，現場椅子不夠坐，已5萬人到場了！



誓師大會先由五縣市區域“立委”與不分區選將登台集結，包括王育敏、蔡明忠、邱一峰、張嘉郡、廖怡琇、阮厚爵、楊曜聰、謝衣鳯、鄭俊雄、馬文君、游顥、江啟臣、顏寬恆、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興、黃仁到場。



台中市副市長、不分區“立委”候選人王育敏代表不分區候選人請託，痛批民進黨執政貪污腐敗，缺疫苗、缺蛋、缺藥、缺口罩，什麼都缺，人民日子苦，民進黨口袋狀飽飽，呼籲大家集中選票，票投侯康，人民才有好康！



隨後由王金平依序授戰旗予中台灣後援會總會長“立委”江啟臣、台中市議長張清照、苗栗縣議長李文斌、南投縣競選總幹事楊麗川、彰化縣顧問團團長呂炉山、雲林縣“立委”林文瑞等人，宣布中彰投苗後援會就戰鬥位置。