河南嚴把關口扎緊制度之網

（來源：新華社） 中評社北京12月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，河南省紀委監委出台《關於進一步規範和加強全省“鄉案縣審”工作的指導意見（試行）》，對鄉鎮紀委、監察辦公室辦理的案件，明確審理審核程序、要求，保障和提高鄉鎮紀檢監察機構案件辦理質效。



案件質量是紀檢監察工作的生命線。河南省紀委監委牢固樹立“全周期管理”理念，聚焦案件事實證據收集、程序手續辦理、對內監督管理、對外溝通協調等環節，扎緊制度之網，保障案件質量，持續提升紀檢監察工作規範化、法治化、正規化水平。



注重從案件辦理這個“源頭”加強管控，河南省紀委監委制定案件證據收集標準指引，對32類常見違紀案件和6類常見職務犯罪案件證據收集標準作出規範，指導案件承辦部門嚴格按照法定的程序、標準、要求收集固定證據，同步進行證據審核，確保合規合法。鶴壁市山城區紀委監委圍繞事實證據、定性處理、程序手續、文書卷宗等方面，制定全區紀檢監察系統案件質量考評辦法，規範96條評分細則，定期對案件質量進行全方位“體檢”。



針對基層一線辦案人員對相關規定掌握不夠、違紀違法犯罪行為認定把握不准等問題，河南省紀委監委堅持上下一盤棋，建立常態化業務指導培訓機制，成立專門指導組，出台審核備案案件工作程序規定、業務咨詢答覆工作辦法等，規範化開展業務指導工作，全年省級層面開展案件辦理業務輔導、案例實戰交流等20餘場。



“我們總結監察體制改革以來的經驗做法，對內完善案件提前介入、受理分案、案件討論、處分決定宣布執行等12項管理制度，對外健全與司法機關日常溝通聯繫、疑難問題會商研究、協作配合等機制，變被動審理為主動服務，形成保障案件質量合力。”該省紀委監委案件審理室主任杜道泉介紹，目前省級留置案件全部提前介入審理，充分瞭解案情，提出意見建議，履行好審核把關、監督制約的職責。



河南省紀委監委堅持問題導向，制定《省紀委監委機關自辦案件審理同步開展案件質量評查工作辦法（試行）》，健全對下級紀委監委辦理案件日常評查、全面評查、專項評查相結合的常態化機制，針對發現的問題和短板，深入剖析深層次原因，糾建並舉，確保案件質量提升“有的放矢”。



“在退回補證環節，部分鄉鎮紀委多次補證未達到案件質量標準，同樣問題多次重復出現……”安陽縣紀委監委針對案件質量日常抽查中發現的問題，在反饋督促整改的同時，建立審理案件退補評查工作辦法，對形式審核、補充審查調查、退補程序、案件質量評查等進行規定，以“當下改”推動“長久立”。全省各級紀檢監察機關根據實際情況，制定完善案件質量評查規範性文件，實現評查範圍、案件種類、評查內容“全覆蓋”，從制度層面堵塞漏洞。



聚焦執紀執法中遇到的新題難題、制約案件質量的瓶頸問題，該省利用案件資源“富礦”，圍繞加強監察執法與刑事司法銜接、準確查處新型腐敗和隱性腐敗問題、規範涉案財物處理、精準問責等課題，深入開展調查研究，加強總結分析，注重結果運用，形成專項調研報告和工作指導意見，用於指導案件查辦和提升質量。