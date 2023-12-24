連勝文：台灣沒有退路了　明年一定要翻過來

連勝文助講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）中國國民黨侯康配後援總會今天上午在台中市烏日區舉辦“中台灣誓師大會”，湧入5萬人。國民黨副主席連勝文到場爭取中台灣選票，強調大選決戰中台灣，今天氣勢將會決定台灣未來走向，每一票都很重要，2024中國國民黨沒有退路了，台灣也沒有退路了，大家一定要團結，凝聚選票，支持侯康，攜手向前，明年一定要翻過來！



侯康配後援總會24日在台中市大誓師，由全台後援會總會長、前“立法院院長”王金平號召，衝高藍營在中南部的氣勢。造勢活動上午9點登場，中、彰、投、苗、雲五縣市大動員，遊覽車一輛輛載送支持者進場，現場出現“遊覽車龍”，展現中台灣藍營動員量能。主辦單位現場擺出2萬張椅子，上午9點半座無虛席，上午10點主辦單位宣布，現場椅子不夠坐，已5萬人到場了！



連勝文代表國民黨中央登台助講請託，他說，自己是台中清水女婿，他的孩子也是中台灣的子弟，今天他以台中女婿、父親、丈夫的身分向中台灣民眾請託，我們不希望兩岸開戰，不要讓年輕人上戰場，今天我們在台中的大誓師氣勢，將會決定未來台灣的走向，所以今天對大家都很重要，每一票都很重要。



連勝文希望台灣鄉親務必要利用這次選舉重新的找回台灣制衡的力量，民進黨執政導致兩岸經濟衝突、政治衝突、軍事衝突，美國跟大陸的軍機每天在台灣頭上飛，如果哪一天撞在一起怎麼辦？今年的暑假美國軍艦跟大陸軍艦離台灣海峽上差點撞在一起，我們不樂見台海衝突，能夠處理兩岸關係的唯有國民黨，賴清德做不到！



連勝文呼籲，大家要為自己的未來打拼，為自己家中的子弟打拼，2024是台灣關鍵的一役，我們已經沒有退路了，中國國民黨沒有退路了，台灣也沒有退路了，我們只能一起往前走，大家團結一致，力拼翻轉。