美國：制度困境加劇矛盾對立

這是12月8日在位於紐約的聯合國總部拍攝的聯合國安理會會議現場。美國當天否決了聯合國安理會一份旨在推動實現巴以人道主義停火的決議草案。 中評社北京12月24日電／據新華社報導，2023年的美國，民主、共和兩黨呈極端對抗之勢，美式民主失能失序加重；經濟依仗美元霸權暫避衰退之險但仍有隱憂；拜登政府在烏克蘭危機、巴以衝突上的“雙標”在國際國內廣受詬病；社會分裂與民意對立呈加劇之勢，民眾焦慮和不安全感強烈。



政治制度功能失調加重



這一年，美國兩黨鬥爭激烈，同一個黨內部也嚴重分裂。出於對選舉的算計，兩黨在諸多問題上鬧劇頻出，不斷刷新民眾對美式民主體制的認知下限。



美國前總統特朗普因涉嫌不當處理涉密文件等遭指控，成為美國歷史上首位被刑事起訴的前總統；現任總統拜登之子亨特·拜登面臨稅收和槍支等方面的指控，是美國在任總統的子女首次遭刑事起訴。拜登本人則於12月13日遭美國國會眾議院發起彈劾調查，在大選年即將開啟之際兩黨之間的鬥爭持續升級。



美國國會政黨內鬥日趨“白熱化”。1月，共和黨眾議員麥卡錫經歷15輪投票勉強當選眾議長，履職僅9個月後就被迫下台，成為美國歷史上首位被投票罷免的在任眾議院議長。



美國知名經濟學家傑弗里·薩克斯對新華社記者表示，美國政治機構不能有效運作，功能失調越來越嚴重，主要原因在於美國政治被富人、大企業、特定利益集團的競選資金所腐蝕，導致國會和白宮尋求的政策脫離公眾利益，公眾對政府的信心處於歷史低點。



美國皮尤研究中心最近一項調查顯示，大多數美國人認為美式選舉淪為金錢政治，美國政治進程正在由特殊利益集團主導，政客深陷黨派鬥爭，自私自利且效率低下，選民在投票之後對國計民生重要事務幾無發言權。86%的美國人認為，共和黨人和民主黨人更專注相互爭鬥，而非解決問題；63%的人對美國政治制度的未來沒有信心。