中評社北京12月24日電／網評：樹立大農業觀 發展現代化大產業



來源：光明日報 作者：任金政 龍文進



近日，中央農村工作會議傳達學習了習近平總書記對“三農”工作的重要指示，強調“要樹立大農業觀、大食物觀，農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體系”。大農業是朝著多功能、開放式、綜合性方向發展的立體農業。它區別於傳統的、主要集中在耕地經營的、單一的、平面的小農業。大農業觀超越了單純的耕地生產和一產的範疇，要求推動糧經飼統籌、農林牧漁並舉、種養加一體、產加供銷貫通、一二三產業融合發展，旨在把農業建成現代化大產業。



保障糧食安全要樹立大農業觀、大食物觀。大農業觀體現了大糧食思維和大食物觀，即不僅要關注糧食、蔬菜、水果等作物的種植，也要關注畜牧業、林業、漁業等重要農產品的供給，還要關注農產品加工、流通、銷售等其他環節，通過構建多元化食物供給體系，在確保大宗糧食作物安全供給的基礎上，全方位多途徑開發食物資源，推動傳統糧食安全向食物安全轉變。



樹立大農業觀，能夠幫助增加農民收入。大農業觀不僅關注農業的生產，還關注產前、產後一系列的農業產業鏈活動。大農業觀要求將農業產業鏈加長、加寬，增加農業附加值，有利於推動農業供給側結構性改革，形成同市場需求更相適應、同資源承載力更相匹配的現代農業生產結構和區域布局，從而為增加農民收入夯實產業鏈基礎。



樹立大農業觀，能夠扎實推進農業強國建設。保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事。大農業觀要求立足國情農情，體現中國特色，要求把農業建成現代化大產業，這與農業強國建設目標非常吻合。通過打造供給保障強、科技裝備強、經營體系強、產業韌性強、競爭能力強的現代農業體系，為建設農業強國不斷提供動能。為了更好地樹立大農業觀、把農業建成現代化大產業，應著重做好以下幾點。