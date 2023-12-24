中評社北京12月24日電／網評：深化農村改革 推進農業農村現代化



來源：光明日報 作者：劉進



習近平總書記強調，解決農業農村發展面臨的各種矛盾和問題，根本要靠深化改革。日前召開的中央農村工作會議指出，強化農村改革創新，在堅守底線前提下，鼓勵各地實踐探索和制度創新。鄉村振興越往前推進，越需要改革增動力、添活力。深入學習貫徹習近平總書記關於“三農”工作的重要論述，貫徹落實黨的二十大對深化農村改革的戰略部署，必須加快推動農村重點領域和關鍵環節的改革不斷攻堅突破、落地見效。



1.聚焦處理好農民與土地的關係這條主線，探索農地經濟發展的新路徑



習近平總書記強調，新形勢下深化農村改革，主線仍然是處理好農民和土地的關係。這一重要論述充分體現了農民與土地的關係在農村改革中的基礎性地位，為農村發展明晰了改革方向。改革開放以來，農村土地制度、集體產權制度等領域的一系列改革充分調動了廣大農民的積極性，極大解放和發展了農業生產力。新時代新征程，在新型城鎮化、農業強國建設背景下，必須著眼於處理好新形勢下農民和土地的關係這一主線，探索完善農民財產權益更加充分、農村集體經濟更有活力的體制機制，賦予農民更加充分的財產權益，充分激發農業農村的發展活力。



首先，完善賦權活權相關機制。不斷完善農村集體資源資產的權益分配機制，是強化集體所有制根基、保障和實現集體成員權利的重要基礎。必須持續深化承包地、宅基地和集體經營性建設用地“三塊地”改革，讓閑置資源、沉睡資產活起來、動起來，讓廣大農民在改革中有越來越多的獲得感。



其次，促進規模經營更加高效。當前，農業農村發展正進入結構升級、方式轉變的重要時期，傳統的一家一戶分散經營、耕地“細碎化”等狀況，與現代農業機械化、規模化、標準化的發展要求已不相適應，需要在充分尊重群眾意願的基礎上加快土地規模化流轉，積極發展適度規模經營，並不斷完善相關體制機制，促使規模經營更為高效。