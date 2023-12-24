日本國民不滿情緒加劇　岸田政權舉步維艱

（來源：央視網） 中評社北京12月24日電／據央視網報導，日本首相岸田文雄內閣支持率自今年6月以來持續下滑。岸田政府9月實施內閣改組並在11月推出大規模經濟刺激計劃，但都未能挽回支持率下降的頽勢。最新民調數據顯示，岸田文雄所領導的內閣不支持率創下70多年來的最高紀錄，同時執政黨自民黨的支持率也達到十多年來的新低。日本政治分析人士認為，近來持續發酵的自民黨“政治黑金”醜聞進一步拉低了岸田內閣的支持率。



日本《每日新聞》12月16日至17日進行的民調結果顯示，岸田內閣支持率與11月相比下降5個百分點，降至16%，這是內閣支持率自2011年8月以來首次跌破20%；同時，岸田內閣不支持率上升5個百分點至79%，為《每日新聞》自1947年7月開始這項調查以來的最高水平。



在日本政壇，內閣支持率低於30%被輿論視為進入“危險水域”。若進一步跌破20%，則被視為進入“下台水域”。



日本政治經濟評論家古賀茂明表示，近期自民黨“政治黑金”醜聞發酵後，儘管岸田文雄本月撤換了內閣大臣中的全部4名自民黨安倍派成員，但這並沒有讓陷入困境的岸田內閣得到喘息的機會。



日本政治經濟評論家 古賀茂明：（岸田政府）推出了所謂的“新資本主義”，但未見成果，經濟沒有改觀。在國民不滿的情況下，又出現了“政治黑金”問題。國民不僅對岸田政權，也對自民黨失去了信任。



目前，東京地方檢察廳已經展開對自民黨安倍派等派系成員疑似收取回扣事件的調查，並於19日對安倍派和二階派的事務所進行了強制搜查。對此，古賀茂明表示，隨著搜查的全面展開，岸田內閣和自民黨的支持率恐將進一步下跌。



日本政治經濟評論家 古賀茂明：自民黨內已經出現這麼多問題，（岸田）應解散眾議院。