日本應控制防衛費　堅持和平路線

（來源：央視網） 中評社北京12月24日電／據央視網報導，當地時間22日，日本政府在內閣會議上通過2024財年政府預算草案，其中防衛預算再創歷史新高。同一天，日本政府召開會議，修改了《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針，打開了日本對外出口彈道導彈等武器的大門。日本有識之士表示，日本應控制防衛費的持續膨脹，並堅持和平路線。



日本“繼承和發展村山談話會”理事長藤田高景認為，日本繼續推高防衛費用支出是不明智的政策，這將導致地區局勢緊張，並使日本政府陷入更嚴重的財政問題。



日本“繼承和發展村山談話會”理事長 藤田高景：我認為這是非常不明智的政策，這會促使亞洲局勢緊張，也讓日本陷入被孤立的局面。現在日本財政苦於赤字問題，龐大的軍事費用會使日本民眾的生活更加困苦。鑒於這些因素，我認為這種錯誤的、不斷創下新高的軍事費用預算案應當被駁回。我是反對的。



藤田高景認為，擴充防衛費用支出、給武器出口鬆綁與日本“和平憲法”相違背，應當堅持和平發展路線。



日本“繼承和發展村山談話會”理事長 藤田高景：為了不再發生侵略，抱著這樣的決心，制定了日本的“和平憲法”。所以說之後日本應當遵守“和平憲法”，專注防衛，不擁有龐大的軍事力量 。必須以和平的信賴關係立國，必須以此為方向制定相關政策，以“和平國家”進行發展才符合日本的利益。



藤田高景還認為，日本不應一味追隨美國，製造地區緊張局勢，需要制定獨立自主的外交政策，為地區和平發展作出努力。



日本“繼承和發展村山談話會”理事長 藤田高景：不制定積極、獨立的外交政策，日本就很難打開未來的局面。一味地追隨美國，不斷增加防衛費用支出，成為這樣令人羞愧的國家是不可取的。日本應當發展獨立自主的外交，應當以亞洲國家的身份和立場制定政策。