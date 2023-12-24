小籠饅頭：在法國品嘗“中國味道”

（來源：央視網） 中評社北京12月24日電／據央視網報導，湯汁四溢的小籠包，看上去是那麼的味美誘人。畫面中的小籠包來自上海，名叫南翔小籠包，也叫南翔小籠饅頭，它有著上百年的歷史，它的製作技藝還是國家非物質文化遺產。近幾天，這款地道的中國美食在法國巴黎熱賣，究竟怎麼一回事兒呢？



原來，明年是中法兩國建交60周年，也是中法文化旅遊年。近日，上海豫園和巴黎風情園雙園聯動，法國豫園燈會正式對公眾開放，為2024年慶祝活動拉開序幕。南翔小籠饅頭也跟隨豫園燈會首次走出國門。在燈會上，當地民眾和遊客不僅可以賞中國花燈、觀中國民俗演藝，還能品嘗熱氣騰騰的“中國味道”。



自燈會開園以來，南翔饅頭店門前每天都有很多人慕名而來、排上長龍，人氣火爆。



法國豫園燈會開放 南翔饅頭店顧客盈門



南翔饅頭店位於豫園燈會煙火集市的展區，是這裡中式點心的代表。開園前兩天，游園人數從第一天的500多訂票人數猛增到第二天的2000多人，700多只小籠包在開園後的不到一小時就銷售一空。和上海的南翔饅頭店情況幾乎一樣，巴黎也早早排起了長隊，隊伍裡有思鄉的上海人，也有到過上海的法國觀眾，更多的是對小籠充滿好奇的法國人。



讓世界嘗嘗原汁原味的“上海味道”



在這次法國豫園燈會上，南翔小籠饅頭大受好評。那如何在法國還原原汁原味的上海味道呢？不僅食材方面，從豬肉面粉、到鹽糖米醋調味料，都要一一精選。製作更是關鍵，法國豫園燈會上的南翔小籠，都是出自這項技藝的第六代非遺傳人之手。