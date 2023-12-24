上海啟動“跨年迎新購物季”

（來源：新華社） 中評社北京12月24日電／據光明日報報導，根據商務部關於“2023消費提振年”的活動要求和上海全年促消費活動總體安排，為在歲末迎新之際全面提升消費繁榮度、商業活躍度，營造歡樂祥和的節慶氛圍，12月22日，上海2024“跨年迎新購物季”系列活動正式拉開帷幕。



本次“跨年迎新購物季”將持續至2024年2月16日，上海各主要商圈聚焦提升商圈活力、擴大外來消費、吸引青年消費、促進商旅文體展聯動，將陸續推出百餘項精彩紛呈的營銷活動和富有冬日特色的促消費活動，進一步釋放各行業消費潛力。



在陸家嘴商圈，陸家嘴中心L＋Mall推出全球匯進博好物迎新市集，全面展示浦東國際消費中心建設的品質和活力；在北外灘商圈，白玉蘭國際冰雪節通過戶外移動冰場舉辦一系列冰雪主題活動、賽事、演出和培訓，不斷豐富人們的冬季冰上生活；在虹橋商務區，虹橋品匯發揮龍頭作用，聯動長三角19家分中心一起“龍購全球”，打造“永不落幕的進博會”。



為了給消費者帶來全新的購物體驗，各商圈還充分利用數字技術打造多渠道消費場景。在南京東路商圈，“南步新春尋龍記”系列活動通過線下預熱和線上元宇宙啟動，打造南京路步行街虛擬與現實的新場景。此外，為營造歡樂、和諧的佳節氛圍，南京路步行街將舉辦新春市集，兼具時尚感與煙火氣的市集將為消費者提供一個全新線下消費及社交空間。